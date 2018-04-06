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Turistler estetik için Türkiye’yi tercih ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) sağlık turizmi için çok sayıda özel hastane stant kurarak fuar alanında hizmetlerini alım heyetlerine tanıttı.

Turistler estetik için Türkiye’yi tercih ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX) sağlık turizmi için çok sayıda özel hastane stant kurarak fuar alanında hizmetlerini alım heyetlerine tanıttı. OFM Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Mutlu, organizasyonun sağlık turizmine katkılarının önemine işaret etti.
Bu yıl 20 milyar lira gelir hedefi konulan fuarda 160 ülkeden 5 bin üzerinde satın alma heyeti de katılım sağlıyor. Sağlık turizmini 12 aya yayılması gerektiğini vurgulayan Dr. Cem Mutlu, özel hastanelerinin mevcut yatak kapasitesi ile alt yapılarını kullanmak istediğini dile getirdi. Bu yıl fuara katılımın geçtiğimiz yıla oranla fazla olduğunu belirten Mutlu, "Buranın turizmin kenti olduğunun yanı sıra sağlık destinasyonu olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Çünkü çok başarılı operasyonlar yapılıyor. Yüz, organ naklinden tutun Antalya’da sağlıkla ilgili her türlü tedavi yöntemleri uygulanıyor" dedi.
Son yıllarda Rus turistlerin sağlık turizminde önde olduğunu belirten Mutlu, geçtiğimiz yıla oranla Avrupalı turistte de artışlar yaşandığını kaydederek, "Biz Antalya genelinde bir sağlık destinasyonu olmak için ticaret odası bünyesinde bir çalışma başlattık. Burada bir takım teşvikler var. Bizim isteğimiz tabi ki burada fuar yapalım, yabancı ülkelerden gelenler olsun ama biz hedef ülke belirleyip o ülkelere gidip inşallah bu tür fuarları orada da yapalım diye bir talebimiz var özel sektör olarak" diye konuştu.
Sağlık turizmi için Türkiye’deki fiyatların uygunluğundan bahseden Mutlu, "Özellikle estetik için geliyorlar. Biraz daha uygun fiyatlar, tabi bunun yanında sonuçlar da çok iyi. Teknolojik alt yapı ve hekimlerin yeteneği olarak en iyi düzeyde olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye olarak belirli alanlarda Avrupa ülkelerinden daha iyi olduğumuz konusunda da iddialıyız" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl hastanelerinde 50’nin üzerinde obezite vakasını tedavi ettiklerini aktaran Mutlu, turizmi kullanarak da ivmeyi arttırmak istediklerini ifade etti.
Son olarak turistlerin Türk hekimlerine son derece güvendiğine dikkat çeken Mutlu, "Bize güven var, bu güveni perçinlemek için hukuki alt yapıları tamamlamak lazım. Güvenin sağlam teminatlarla karşılanması lazım. İtilaflı durumlar olabilir, bu durumlarda muhatap nedir, hangi yasadır. Buralarda bir takım boşluklar var ama bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığının çalışması olduğunu biliyoruz ancak özel sektörün de görüşlerinin alınması gerektiğini düşünüyoruz" görüşünü dile getirdi.

Turistler estetik için Türkiye’yi tercih ediyor

Turistler estetik için Türkiye’yi tercih ediyor

Turistler estetik için Türkiye’yi tercih ediyor

Turistler estetik için Türkiye’yi tercih ediyor

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