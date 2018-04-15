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’Turizm Haftası’ bisiklet turu ile başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, ’Turizm Haftası’ bisiklet turu ile başladı.

’Turizm Haftası’ bisiklet turu ile başladı

Burhaniye ilçesinde, ’Turizm Haftası’ bisiklet turu ile başladı. Turizm Danışma Memuru Erkan Bildirici’nin öncülüğünde düzenlenen tura yaklaşık 100 dolayında bisikletçi katıldı.
Burhaniye’de Turizm Haftası için hazırlıklar tamamlanırken, haftanın başlangıcında da bisiklet turu düzenlendi. Bahçelievler Caminin önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Toki konutları önünden Ören sahiline indi. Ayaklı yolundan Sahip Hoca Bulvarı’na çıkan bisikletçiler, 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak başladıkları yere döndü. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu bisikletçiler büyük coşku yaşarken, tura katılan vatandaşlar bisiklet yolu yapılmasını istedi. Tura, trafik polisleri ve belediye zabıtası da eşlik etti.
Turizm Danışma Memuru Erkan Bildirici katılımcılara teşekkür etti. Bisiklet turuna katılan öğrencilerden Osman Demiralay, Doğuhan Güven, Erdal İnci ve Mete Aratelli yaptıkları konuşmalarda tura katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Öğretmenler Mahallesi Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İsmail Özkahraman,”Bu gün bisiklet turuna katıldık. Çok güzeldi. İlçemizde bisiklet yollarının yapılmasını istiyoruz. Bunun için belediyemizden ilgi bekliyoruz. İlçemizde bisiklet çok. Coğrafyamız da buna uygun. Bisiklet yollarının yapılması halinde bisiklet kullananların sayısında artış olacaktır” dedi. Emekli Öğretmen Murat Altıntaş da,”Ben emlak işi yapıyorum. İşimde de bisiklet kullanıyorum. Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Bisiklet kullananların sayısının artması trafik sorununu da çözecektir.” dedi.

’Turizm Haftası’ bisiklet turu ile başladı

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