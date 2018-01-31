Türk burnuna, İtalyan tekniği ile estetik

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak-Burun-Boğaz Cerrahisi Uzmanı Dr. Furkan Şengöz, hastalarına İtalya'da geliştirilen piezo tekniği ile burun estetiği operasyonu yapıyor. Devlet hastanesinde verilen bu hizmetten yararlanmak için Türkiye'nin dört bir yanından hastalar Erzurum'a akın ediyor.

Askeri hastaneyken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sağlık Bakanlığı'na devredilen Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde hastalara piezo tekniği ile burun estetiği yapılıyor. Türkiye'de sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de genellikle özel hastanelerde uygulanan piezo tekniği ile devlet hastanesinde ameliyat olmak isteyenler Erzurum'a akın ediyor. Piezo tekniği öncesi ameliyatlarda hastaların yüzünde şişlik ve morluk oluştuğunu belirten Kulak-Burun-Boğaz Cerrahisi Uzmanı Dr. Furkan Şengöz şunları söyledi:

"Normal şartlarda burun kemerlerini, kıkırdakları şekillendirirken eskiden çekiç gibi geleneksel yöntemleri kullanmak zorundaydık. Bu darbe etkilerinden dolayı hastalarımızın hem bağ dokularına hem de damarsal yapılarına zarar verebiliyorduk. Bu hastalarda ister istemez ödem, kanama, şişliğe neden olabiliyordu. Ameliyatın başarısını etkilemese bile hastamızın ameliyat sonrası konforunu ciddi etkileyen yöntemdi. Yıllar geçtikçe, teknoloji ilerledikçe yeni teknikler ortaya çıktı. Bunların en önemlisi piezo tekniği. Bir İtalyan teklonojisi bu. Piezzo teknolojisinin bize sağladığı avantajla artık sadece kemik dokularını şekillendirebiliyoruz. Piezo cihazı, ultrasonografik ses dalgaları yayarak kemiği tanıyor. Böylece kemik yapıları tamamen şekillendirirken bağ dokusuna, damarsal yapılara en ufak bir zarar vermiyor. Yaptığımız kontrollü kesiler sayesinde hem kozmetik anlamda daha iyi sonuca ulaşabiliyoruz hem de hastalarımızın ameliyat sonrası konforu diğer geleneksel yöntemlere göre daha rahat oluyor. Bu yöntem sayesinde ameliyat sonrası hastalarımıza tampon koymuyoruz. Plastik plaklarla destek sağlıyoruz. Bunları da bir hafta sonrasında alıyoruz. İnce dokunuşların ortaya çıkması için hastanın derisinin buna müsaade etmesi gerek. İnce derili hastalarda burun şekli hemen otururken, kalın derili hastalarda bu zaman daha uzun sürebilir. 3 ile 6 aya kadar burun tamamen şeklini alıyor."