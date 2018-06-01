Türk cerrahları 3 santimetrelik kesiyle kalp ameliyatı yapıyor

Durdu, yöntemin romatizma nedeniyle kalp kapağı daralan, yırtılan, bozulan, yetmezlik yaşayan, doğuştan kalbi delik olan, baypas cerrahisi gereken, kalp içi tümör ve ritm bozuklukları bulunan hastalara uygulandığını dile getirdi. Durdu, daha önce açık kalp ameliyatı geçiren hastalara da bu operasyonun yapılabileceğini vurguladı.

Türk cerrahlarının bu alanda yeni bir yöntem geliştirerek, bir ilke imza attığını bildiren Durdu, meme etrafından küçük kesiyle gerçekleştirilen kalp ameliyatlarını bir adım ileriye götürerek, memenin kahverengi dokusunun alt kısmında açılan 3 santimetrelik kesiyle yaptıklarını anlattı. Durdu, kesinin hemen üzerinden içerisinin görülmesi amacıyla özel bir kamera sistemi yerleştirildiğini, cerrahinin ardından operasyonun tamamlandığını bildirdi.

- "Rahatça gezmeyi hayal ediyorum"

Kalp kapakçıklarındaki sorun nedeniyle operasyon geçiren kendilerine başvuran Döne Ceyhan 6 yıldır sağlık sorunu yaşadığını ve son dönemde durumunun ağırlaştığını anlatarak, "Hacca gidecektim, on senedir bekliyordum, bu yıl çıkmıştı ama olmadı. Rahatça gezmeyi hayal ediyorum, namazımı kılabilmek, orucumu tutabilmek istiyorum artık. Bunları yapabileceğimi ve hocam uygun gördüğünde hacca gidebileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Serkan Durdu da Döne Ceyhan'ın tedavi için kendilerine geldiğinde ameliyat edilebilecek durumda olmadığını belirterek, "Akciğer basıncı son derece yüksekti. Çok ciddi risk altındaydı, nefes dahi alamıyordu. Bir hafta süresince hastamızı ameliyat edebilmesi için tedaviye aldık. Sonrasında geliştirdiğimiz yöntemle 3 kapağını da değiştirdik. Eş zamanlı olarak hastanın kalp ritm bozukluğuna da müdahale ettik." dedi.

Durdu, söz konusu hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakında taburcu edileceğini belirterek, "Hastamızın bu hastalığa bağlı ölüm riski ortadan kalktı." diye konuştu.