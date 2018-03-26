Türk doktor

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, insan bağırsağında bulunan ‘bifidobakterium’dan enerji üretme fikrini anlatması için ABD’de düzenlenecek kongreye davet edildi.

Bağırsak hastalıklarının tedavisine yönelik geliştirdiği yeni tekniklerle dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt’un, insan bağırsağında bulunan ‘bifidobakterium’ adlı bakteriden enerji üretme fikri, Hollanda merkezli çevre ve sağlık kuruluşu ELSEVIER’in dikkatini çekti. Uzm. Dr. Bozkurt, ELSEIVER tarafından ABD’nin Seatle kentinde düzenlenecek olan ve çevreci enerji sistemlerinin konuşulacağı kongreye davet edildi. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Dr. Bozkurt’un geliştirdiği fikre göre 20 bin insanın 1 aylık dışkısından elde edilecek bifidobakteriumla 3.800.000 kilovat enerji üretmek mümkün.

Yaprağı bile sindiriyor

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, bifidobakteriumların, bağırsak bakterilerinin yüzde 5’inden daha azını oluşturduğunu ancak yüksek enerji potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bifidobakteriumun karbonhidratı sevdiğini, yaprağı bile sindirebildiğini anlatan Uzm. Dr. Bozkurt, “Bu bakteri, Adenozin Tri Fosfat (ATP) üretiyor. Şu anda ATP’yi enerjiye dönüştüren sistemler var. Yapılması gereken, kanalizasyona karışan insan dışkılarını bir yerde toplayıp, ürettiği ATP’yi enerjiye dönüştüren tesisi kurmak” dedi.

Dr. Bozkurt, bifidobakteriumdan enerji üretmenin, hayvan dışkılarından metan gazı elde edip yakmaktan farklı olduğunu da vurguladı.