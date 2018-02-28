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Türk doktora ABD’den iki ödül

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 11:50 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr.

Türk doktora ABD’den iki ödül

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nden (American Gastroenterological Association-AGA) iki ödül aldı.
Yaklaşık 11 bin üyesi bulunan Amerikan Gastroenteroloji Derneği üyesi olan ve 2017 yılı boyunca gastroenteroloji alanında bilime katkı koyan 3 bin uzman doktorun çalışmalarını değerlendirdi. Derneğin belirlediği 10 isim arasında 5’inci sırada, geliştirdiği teknikler nedeniyle Medical Park Tarsus Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt yer aldı. Bu alanda şimdiye kadar Türkiye’den listeye giren ilk Türk doktor olan Dr. Bozkurt’a ayrıca başarısı nedeniyle ‘Digital Badge’ (Dijital Nişan) gönderildi.
Amerikan Gastroenteroloji Derneği 2017 çalışmaları kapsamında ‘Klinisyenlere Tavsiye’ başlığıyla bir slogan yarışması düzenledi. Dünyanın değişik yerlerinden 40 dermatoloji uzmanının katıldığı yarışmada Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt’un “Sağlıklı bağırsak bakterileri oluşturabiliriz. Gelecek değiştirilebilir” sloganı 1’inci seçildi. Dr. Bozkurt bu başarısıyla da yarışmada dereceye giren ilk Türk doktor oldu. Dernek, başarıları nedeniyle Dr. Bozkurt’u Haziran ayında ABD’de düzenlenecek 2 günlük eğitim programına ücretsiz olarak davet etti.
Daha önce de davet edildiği ABD ve İtalya’da çalışmalarını anlatan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, dünyada ilk defa kolonoskopik yöntemle antibiyotik uygulanması sonucu hızlı düzelmeyi sağlayan tekniği geliştirmişti.
Dr. Bozkurt, tıp dünyasının dikkatini çeken ilk tekniğini 2017’nin Ocak ayında uygulamıştı. Karın ağrısı, kusma ve ateş şikayeti bulunan 6 yaşındaki bir hastanın kalınbağırsağında ‘psö- domembronöz enterekolit enfeksiyon’ belirleyen Dr. Bozkurt, etkili sonuç almak için, kolonoskopinin içindeki kanaldan, iltihaplı bölgeye “vancomisin” antibiyotiği, insüflasyon yöntemi ile vermiş, hastanede ilaç tedavisi 8 gün süren çocuk hastanın bağırsağındaki iltihap kurumuştu.

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