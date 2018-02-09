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Türk doktordan tıp literatürüne girecek başarı

SAĞLIK HABERLERİ | 09.02.2018 15:40 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, 12 hafta 3 günlük gebeliği ve üçüncü evre (ileri) pelvik organ prolapsusu olan bir hastaya yaptığı laparoskopik sakroservikopeksi operasyonuyla bir ilki başardı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, 13 Temmuz 2017 tarihinde, 12 hafta 3 günlük gebeliği ve 3’üncü evre (ileri) pelvik organ prolapsusu (Zor doğum, obezite, ileri yaş, rahim alma ameliyatları sonrası, idrar torbası, rahim veya bağırsağın vajenden sarkma) olan bir hastaya yaptığı laparoskopik sakroservikopeksi operasyonuyla bir ilki başardı. Bu operasyonu 12 haftalık bir gebelikte Dünyada ilk kez Dr. Berna Haliloğlu Peker gerçekleştirdi. 19 Aralık 2017 tarihinde hastanın doğumunu da sağlıklı bir şekilde yaptırılırken, böylelikle hem hastanın gebelikteki problemi çözülmüş, hem de gebelik sırasında muhtemel komplikasyonların (erken doğum, düşük, zor doğum gibi) önüne geçilmiş oldu.

Söz konusu ameliyat, Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği (AAGL) derneğinin resmi dergisi Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi (JMIG) dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi. Ayrıca, 1-3 Şubat 2018 tarihleri arasında Dubai’de yapılan ’Endo Dubai 2018’ adlı kongrede sözlü bildiri olarak kabul edildi ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen laparoskopistlere bu ameliyatın nasıl başarıldığı anlatıldı.

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