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Türk doktorların bilimsel çalışmasına ABD'den ödül

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Türk doktorlarının, "rahim ameliyatından sonra dışkılama ve idrar fonksiyonları" konulu bilimsel çalışması, Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği tarafından 2017'nin "bilim alanındaki en iyi makale" ödülüne layık görüldü - A.Ü. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu: "Bilim alanında kazanılan bu başarılar, Türkiye ve Ankara Üniversitesi adına tesadüf değil"

Türk doktorlarının, "rahim ameliyatından sonra dışkılama ve idrar fonksiyonları" konulu bilimsel çalışmasına, Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği tarafından 2017'nin "bilim alanındaki en iyi makale" ödülü verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ödülü, ABD'nin Nashville kentinde, geçen ay düzenlenen kongrede, çalışmayı hazırlayan ekip adına Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ayhan Kuzu aldı.

Prof. Dr. Kuzu başkanlığında, aynı anabilim dalından Doç. Dr Fırat Kocaay, Biyoistatistik Anabilim dalından Prof. Dr. Atilla Elhan, Doç. Dr. Derya Öztuna ve Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Op. Dr. Filiz Akınsu'dan oluşan ekip tarafından hazırlanan makale çalışması, geçen yıl, Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği'nin bilimsel dergisi Diseases Colon&Rectum'da yayınlandı.

Bu kapsamda, Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği tarafından 2017'de "bilim alanındaki en iyi makale" seçilen çalışmanın ödül töreni, derneğin 1899'dan bu yana her yıl düzenlenen ve kalın bağırsak hastalıkları alanında yapılan en büyük bilimsel tıp kongresinde, dünya genelinden yaklaşık 1700 doktorun katıldığı oturumda yapıldı.

Rahim alınması sonrasında, organların yer değiştirmesi ve sarkması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırıldığı çalışmanın büyük beğeni kazandığı kongrede, ekip adına ödülü alan Prof. Dr. Kuzu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekibin yaklaşık 8 yıl süren araştırmalarında, histerektomi (rahim alınması ameliyatı) yapılan 327 hastayı ameliyat öncesi ve sonraki dönemde takip ettiğini, hastaların ameliyat sonrası dönemde karşılaştıkları dışkılama ve idrar fonksiyonlarını araştırdıklarını belirtti.

Kolon ve rektum kanseri tedavisi konularında hazırlanan eğitim videolarının da 2010 ve 2016'da, Amerikan Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği'nin en iyi bilimsel video ödülünü kazandığını hatırlatan Kuzu, bilim alanında kazanılan bu başarıların, Türkiye ve Ankara Üniversitesi adına tesadüf olmadığını vurguladı.

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Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği Ankara Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Mehmet Ayhan Kuzu Türk Doktor

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