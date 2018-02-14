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Türk doktorun başarısı Amerika ve Dubai'de yankılandı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker'in rahim sarkması olan 3 aylık hamile hastasına geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaptığı ameliyat tıp çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Türk doktorun başarısı Amerika ve Dubai'de yankılandı!

Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, dünyada ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik sakroservikopeksi(rahim sarkması) ameliyatını 1-3 Şubat tarihleri arasında davet edildiği 'Endo Dubai 2018' deki uluslararası kongrede anlattı. Peker'in başarısı Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği (AAGL) 'nin resmi dergisi Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi (JM1G) dergisinde yayımlanmak üzere de kabul edildi.

Prof. Dr. Peker, 12 hafta 3 günlük gebeliği ve üçüncü evre (ileri) 'pelvik organ prolapsusu' (rahim sarkması) olan bir hastaya yaptığı laparoskopik sakroservikopeksi operasyonuyla bir ilki başardı. Peker yaptığı başarılı ameliyatı davet edildiği ve dünyanın ünlü laporoskopistlerinin katldığı 1-3 Şubat tarihleri arasında yapılan 'Endo Dubai 2018' kongrede sözlü bildiri olarak da sundu.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker, 13 Temmuz 2017 tarihinde, üç aylık gebe ve 3'üncü evre (ileri) pelvik organ prolapsusu olan hastaya yaptığı başarılı 'laparoskopik sakroservikopeksi' diye adlandırılan ameliyatı ve sonrasını şöyle anlattı:

“Pelvik Organ Prolapsusu (rahim sarkması) genellikle çok doğum yapmış hastalarda rastlanıyor, 15 binde bir de gebelikte karşımıza çıkıyor. Gebelikte bir ameliyat gerçekleştirmek daha zordur ve mecbur kalmadığımız sürece bu ameliyatı yapmayız. Ama bu tip sarkmada da hastanın rahmi normal yerinde olmadığı için, enfeksiyon, düşük, erken doğum ihtimali artar. Bu yüzden hastayı ameliyat riskine sokmamak için pesser dediğimiz, rahmi geçici olarak içeri doğru iten özel aletlerden veririz. Bu hasta da bana gelmeden önce başka bir doktora gitmiş ve bu aletten verilmiş. Ancak hasta bunu kullanamamış ve rahim dışarıda olduğu için enfeksiyonlu ve sıkıntılı bir hale gelmişti.”

“GEBE OLMAYANLARA YAPILAN BİR OPERASYONDU”

Prof. Dr. Peker ameliyatını yaptığı hastanın kendisine geldiğinde 3 aylık hamile olduğunu belirterek "Hastam gebeliğin devamını istiyordu. Normalde bu ameliyat gebe olmayan hastalara yapılıyor. Bu ameliyatı Romanya’dan bir doktor daha önce 2.5 aylık bir gebede yapmış ancak 3 aylık bir hamilede başka bir örneği yok. 3 aylık rahim büyük bir rahim ve pelvis dediğimiz genital organların bulunduğu, ameliyatla askı operasyonu yapacağımız bölgeyi tamamen kapatıyordu.

AMERİKAN JİNEKOLOGLARININ RESMİ DERGİSİNDE DE YAYINLANACAK

Dolayısıyla bu ameliyatı yaparken, mevcut gebeliğe ve rahime de zarar vermeden gerçekleştirmek oldukça teknik olarak zor bir ameliyattı. Hastaya ameliyat olduğunda ya da olmadığında karşılaşacağı olası riskleri de anlattık ve ortak bir şekilde cerrahiye karar verdik. Ameliyatı gerçekleştirdik, ve hastayı da ameliyat sonrasında takip ettik, hastam 19 Aralık'ta 2017'de sağlıklı bir şekilde doğumunu yaptı ve rahim sarkması da yok" dedi.

Prof. Dr. Peker'in dünyada ilk kez gerçekleştirdiği ameliyat Amerikan Jinekolojik Laparoskopistler Birliği (AAGL) derneğinin resmi dergisi Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi (JM1G) dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi. (DHA)

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maltepe üniversitesi Prof. Dr. Berna Haliloğlu Peker

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