HABER

Türk Eczacılar Birliği’nden Savur Hastanesine yatak desteği

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 15:15 | Son Güncelleme

Türk Eczacılar Birliği, Savur’da hizmet veren Prof.

Türk Eczacılar Birliği’nden Savur Hastanesine yatak desteği

Türk Eczacılar Birliği, Savur’da hizmet veren Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine 10 adet hasta yatağı ile hasta taşıma sedyesi hibe etti.
Türk Eczacılar Birliği, Savur’da bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine yeni hasta yatağı ve sedye desteğinde bulundu. Yataklar, Mardin Eczacılar Odası Savur İlçe Temsilcisi Eczacı Tahsin Yavuz tarafından, Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Orhan Malgir ve hastane idaresine teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Türk Eczacılar Birliğine ve Mardin Eczacılar Odası Başkanlığına İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ve şükranlarımızı bildiriyoruz” dedi.

Türk Eczacılar Birliği’nden Savur Hastanesine yatak desteği

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Hayat Bilgisi Dersi hastanede yapıldı

Helicobacter pylori tedavisi migreni de ortadan kaldırıyor

Helicobacter pylori tedavisi migreni de ortadan kaldırıyor

Tiryakiler dikkat! Bu takvim hayata bağlıyor!

Tiryakiler dikkat! Bu takvim hayata bağlıyor!

Vaktim az, ameliyattan korkuyorum diyorsanız!

Vaktim az, ameliyattan korkuyorum diyorsanız!

Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

Ses estetiği ile hayal ettiğiniz sese kavuşabilirsiniz!

Okul çantalarında ev yapımı atıştırmalıklar olsun

Okul çantalarında ev yapımı atıştırmalıklar olsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.