Türk Eczacılar Birliği’nden Savur Hastanesine yatak desteği

Türk Eczacılar Birliği, Savur’da hizmet veren Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine 10 adet hasta yatağı ile hasta taşıma sedyesi hibe etti.
Türk Eczacılar Birliği, Savur’da bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine yeni hasta yatağı ve sedye desteğinde bulundu. Yataklar, Mardin Eczacılar Odası Savur İlçe Temsilcisi Eczacı Tahsin Yavuz tarafından, Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Orhan Malgir ve hastane idaresine teslim edildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Türk Eczacılar Birliğine ve Mardin Eczacılar Odası Başkanlığına İl Sağlık Müdürlüğü olarak teşekkür ve şükranlarımızı bildiriyoruz” dedi.
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