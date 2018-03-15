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Türk halkı sağlık sorunlarını hastaneden önce internete danışıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

2017 yılında 46 milyon hasta ve danışanın internet taramaları araştırılırken, yüzde 7,7’lik dilimle ben ve cilt lekelerinin Türkiye genelinde en çok aranan hastalık olduğu belirlendi.

Türk halkı sağlık sorunlarını hastaneden önce internete danışıyor

İSTANBUL, (DHA) - 2017 yılında 46 milyon hasta ve danışanın internet taramaları araştırılırken, yüzde 7,7’lik dilimle ben ve cilt lekelerinin Türkiye genelinde en çok aranan hastalık olduğu belirlendi. Her iki kişiden birinin kendini internet kullanıcısı olarak tanımladığı Türkiye’de, sağlık araştırması yaparken ilk başvurulan kaynağın internet olduğu anlaşıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, internette en çok aratılan hastalıkları ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in DoktorTakvimi.com ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl internetten en çok aratılan hastalıkların başında ben ve cilt lekeleri geldi. Her iki kişiden birinin kendini internet kullanıcısı olarak tanımladığı Türkiye’de, sağlık araştırması yaparken ilk başvurulan kaynağın internet olduğu anlaşıldı.

CİLT HASTALIKLARI BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Cilt hastalıklarının birinci sırada yer aldığı araştırmada, yüzde 3,97 oranıyla alerji en çok aranan ikinci hastalık oldu. Üçüncü sırada yer alan hastalık ise yüzde 2,59 oranıyla hemoroid olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, kadın hastalıkları ve doğum branşında yer alan hastalıkların aranma oranı, genel veriye bakıldığında yüzde 3,18’lik bir paya sahip oldu. Şeker hastalığı ise bu listenin ilk 3’üne giremezken, kendine ilk 10 içinde yer edindi. Bunun nedeni, Türkiye’de çok fazla görülen bir hastalık olması ve insanların bilgiye dışarıdan kolay ulaşabiliyor olması olarak belirlendi. En çok aranan hastalıklara karşın kanser araması ilk 30 içinde bile yer almadı. Çok ciddi bir rahatsızlık olmasından dolayı kimse bilgi alma aşamasında kendine kanser teşhisi koyamadığı gibi, doktor onayı alıp gerekli bilgiyi ondan edindiği ortaya çıktı.

EN ÇOK KADINLAR ARAMA YAPIYOR

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre,yazılı basında sağlık başlığıyla ilgili 600 binin üzerinden haber çıkışı tespit edildi. Hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluk, bazı ilaçların tedariki ve ilaçlara yapılan zammın yanı sıra, devlet hastanelerindeki randevu sorunu, sağlık haberleri altında en çok dikkat çeken başlıklar oldu.İnternetten en çok aramayı kadınlar yaparken, erkeklere göre yüzde 59,5 daha fazla olduğu tespit edildi. Yaş aralıkları incelendiğinde ise 25 ile 34 arası yaş grubunun yüzde 43,2’lik oranla en aktif grubu oluşturduğu görüldü. Bu yaş aralığını yüzde 24 ile, 35 ve 44 yaş arasındakiler takip etti. Bu iki yaş gurubu incelendiğinde de en çok arama yapanların kadınlar olduğu belirlendi.

(FOTOĞRAF)

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