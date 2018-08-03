Türk İnsanının genetiğine uygun kozmetik ürünler geliştirilecek

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üy.Dr. Akın Sevinç, insan moleküler genetiğinin sunmuş olduğu olanakları cilt sağlığını korumakta ve geliştirmekte kullanılabildiğini belirterek, “Cilt sağlığında önem verilmesi gereken birçok unsur var. Çünkü cildimiz diğer organlardan farklı olarak dış etmenlerle de sürekli iletişim halinde. Cildimiz bulunduğumuz odanın sıcaklığından, neminden bile etkilenebiliyor. Biz bu nedenle cilt sağlığının korunmasının insan hayatını ve insan hayatının kalitesini belirlemekte çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- İNSAN Genom Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların tıbbın diğer başlıkları kadar dermatolojik alanda da önemli veriler sunduğu ortaya çıktı. Dr. Akın Sevinç, üzerinde çalıştıkları projeyle özel testlerle analiz edilen genlerin Türkiye’de dağılımını inceleyeceklerini ve elde edilecek verilerin Türk insanının gen yapısına uygun dermokozmetik ürünlerin üretimine imkân sağlayacağını söyledi.

“CİLDİMİZİN İŞLEYİŞİNİ GENETİK OLARAK ÇÖZÜMLEYECEĞİZ”

Yaptığı çalışmaların Türk halkının genetik yapısına uygun bir şekilde cilt sağlığını etkileyen genleri araştırmak olduğunu söyleyen Sevinç, “Cildimizin işleyişini genetik olarak çözümleyebileceğiz. Genetik burada bize çok güzel ipuçları sunuyor” diye konuştu.

Fonksiyonları bilinen birçok gen olduğunu dile getiren Sevinç, “Bu genleri kullanarak cilt yapımız ve sağlığımızla ilgili çok önemli bilgiler elde edebiliyoruz. İpuçlarını sağlığımızla ilgili kullanmaya başladık. Son 1 buçuk yıldır biz bu bilgileri dermokozmetikte yani cilt sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında kullanabiliyoruz” dedi.

“ CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN BİRÇOK İPUCU ELDE EDEBİLİYORUZ”

Cilt sağlığını korumak için birçok ipucu elde edilebildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Akın Sevinç, genlerin analiz edilerek etki alanlarının araştırıldığını söyledi. Sevinç, “Güneş ışıklarına hassasiyet, cildin elastikiyeti, cilt hassasiyeti, cildinizin kırışıklığa yatkınlığı gibi birçok alanda etkili oldukları bilinen genleri analiz ederek cildinizin bu özelliklerini sunuyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de korumak ve geliştirmek için emek harcadığımız, ürünler kullandığımız cildimizin nutrigenetik ihtiyacını belirlemektir. Yaptığımız çalışmalarla bu sistemdeki genleri inceleyerek bu mekanizmaların nasıl çalıştığını söyleyebiliyoruz bu sayede insanlar da bu mekanizmaların nasıl çalıştığını öğrenerek nasıl takviye yapacağını bulabilecekler. Bu da yıl içinde cilt ve güzellik ürünlerine yapılan alım seçimlerini belirlemekte önemli bir faktör olacak” ifadelerini kullandı.