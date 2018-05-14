Türk Kızılayı tarafından, kan bağışının karşılık beklemeden gönüllü yapılması gerektiği hatırlatılarak, "kan bağışı yapan bir kişiye bu davranışının tek faydasının, başka yaşamlara umut olması ve bu iyilik davranışının onda oluşturduğu vicdani mutluluk" olduğu belirtildi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, kan bağışının faydaları konularında bazı basın yayın organlarında yanıltıcı haber içeriklerine rastlandığı ifade edildi. Türk Kızılayının en anlamlı ve ulvi görevlerinden birinin Türkiye'nin kan ihtiyacının temin edilmesi kapsamında yürüttüğü faaliyetler olduğuna dikkat çekilerek, bu kapsamda 18 Bölge Kan Merkezi, onlara bağlı 67 Kan Bağışı Merkezi, kan alımı birimleri ve geçici ekiplerle yurt genelinde kan bağışlarının kabul edildiği, yurt genelinde dört büyük laboratuvara sahip olan Türk Kızılayının, bağışlanmış kanları uluslararası düzeyde en ileri teknolojik yöntemlerle test ettiği vurgulandı. Açıklamada, kanın, kaynağı yalnızca insan olan tek ilaç olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle hedefte öncelikle kan değil, insan vardır. Günümüzde uluslararası düzeydeki test teknikleri, enfeksiyon hastalıklarının 'pencere dönemi'nde, enfeksiyon etkeni mikrobu bulamayabilirler. Her ne kadar ileri teknikler kullanılsa da böyle bir risk mevcuttur. Bu riskin en aza indirgenebilmesi yalnızca gönüllü ve karşılık beklemeden bağışlanan kanlar sayesinde olabilmektedir. Karşılık beklentisi, kendi kanının test ediliyor olması sebebiyle, bağışçı kişi, bulaşıcı hastalıklar açısından kendi kanının test edilmesini bir avantaj olarak görebilir. Ayrıca kendi kanındaki yağlanmayı giderdiği, kalp rahatsızlıklarında kendine faydalı ve koruyucu olduğu gibi yine kendine faydası olabileceği fikrine kapılabilir. Hepsinin ötesinde kanının yenilendiği ve kendi sağlığına bir katkısı olması kendisine cazip gelebilir. Görüldüğü gibi, kan bağışının kişinin kendi sağlığına bir şekilde faydası olduğu bilgisi 'karşılık beklentisi' duygusunu ön plana alacaktır. Bu da güvenli kanın sağlanabilmesi konusunda kaygı uyandırıcıdır."