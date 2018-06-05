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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık:

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

"Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyoruz"

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyoruz." dedi.

Kınık, Kayseri'deki bir düğün salonunda Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kınık, Türkiye'de kan bağışı oranının son yıllarda artış gösterdiğini belirtti.

"Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyoruz." ifadesini kullanan Kınık, şunları söyledi:

"Bin 300 hastaneye düzenli bir şekilde iletebiliyoruz. Kan bağışının yanında Sağlık Bakanlığımızla beraber başlatmış olduğumuz bir güzel hizmet var ki o da TÜRKÖK projemiz. Kemik iliği bekleyen, kök hücre nakli bekleyen kök hücre bağışçısı kazandırma programımız. Bu programımızda da hedeflediğimiz 500 bin rakamına çok kısa süre içerisinde ulaşacağız. Bu bağışlanan kanlar, Türk Kızılay'ı tarafından alınıyor, tetkikler yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığımızda kontrollerden geçiriliyor ve doku bankası içerisinde bilgiler kaydediliyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi olan hastalarımızla dokulardaki uyum saptanıyor. Eğer dokularda karşılıklı bir uyum söz konusu olursa Sağlık Bakanlığımız bu örneğin ID'sini veriyor bizde bağışçısına ulaşıyoruz."

Kemik iliği naklinde doku uyumunun her zaman başarılı olmadığına dikkati çeken Kınık, şunları kaydetti:

"Bu her zaman yüzde 100 başarılı mı oluyor? Hayır. Değişik nedenlerden dolayı zaman zaman uyuşma olsa da bağışçı ile donörü araya getiremiyoruz. Bunun en sık nedenlerinden bir tanesi, kök hücre bağışı yaptığı sırada sağlıklı olan kök hücre bağışçısının bu uyuşma gerçekleştiği dönemde değişik sebeplerden dolayı hastalanmış olması. Uyuşma gerçekleşmiş olmasına rağmen bağışçının bağıştan vazgeçmesinin yüzde 40'lar da olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bu oran yüzde 40'ların altında ama yine de biz Kızılay olarak bağışçılarımızdaki kabul oranını arttırmak için hem de donasyon sayımızı arttırarak uyuşma ihtimalini çoğaltmak için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Batı ülkelerinde kişi bazlı kampanyalar yapılabiliyor. Biz bu anlamda kişi bazlı kampanya yapmıyoruz. Çünkü ihtimali yükselttiğimizde, bütün vatandaşlarımız için bu artışın yükselmesini istiyoruz."

Program sonunda Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve protokol üyeleri tarafından kan bağışı yapan vatandaşlara plaket ve madalya verildi.

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ilik nakli kan bağışı Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık

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