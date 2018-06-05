KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyoruz." dedi.

Kınık, Kayseri'deki bir düğün salonunda Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kınık, Türkiye'de kan bağışı oranının son yıllarda artış gösterdiğini belirtti.

"Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyoruz." ifadesini kullanan Kınık, şunları söyledi:

"Bin 300 hastaneye düzenli bir şekilde iletebiliyoruz. Kan bağışının yanında Sağlık Bakanlığımızla beraber başlatmış olduğumuz bir güzel hizmet var ki o da TÜRKÖK projemiz. Kemik iliği bekleyen, kök hücre nakli bekleyen kök hücre bağışçısı kazandırma programımız. Bu programımızda da hedeflediğimiz 500 bin rakamına çok kısa süre içerisinde ulaşacağız. Bu bağışlanan kanlar, Türk Kızılay'ı tarafından alınıyor, tetkikler yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığımızda kontrollerden geçiriliyor ve doku bankası içerisinde bilgiler kaydediliyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi olan hastalarımızla dokulardaki uyum saptanıyor. Eğer dokularda karşılıklı bir uyum söz konusu olursa Sağlık Bakanlığımız bu örneğin ID'sini veriyor bizde bağışçısına ulaşıyoruz."