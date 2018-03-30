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Türk Metal Sendikası ile Özel Hayat Hastanesi protokol yeniledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Bursa Özel Hayat Hastanesi yönetim kurulu, Türk Metal Sendikası yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya Türk Metal Sendikası 1No’lu Şube Başkanı Ali Noyan, Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, 2 No’lu Şube Başkanı Timur Sevindi, 3 No’lu Şube Başkanı İsmail Türk, 3 No’lu Şube Sekreteri Yusuf Aydoğan, Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik ile Mustafa Tüfekçi ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Türk Metal Sendikası ile Özel Hayat Hastanesi protokol yeniledi

Bursa Özel Hayat Hastanesi yönetim kurulu, Türk Metal Sendikası yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.
Özel Hayat Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya Türk Metal Sendikası 1No’lu Şube Başkanı Ali Noyan, Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan, 2 No’lu Şube Başkanı Timur Sevindi, 3 No’lu Şube Başkanı İsmail Türk, 3 No’lu Şube Sekreteri Yusuf Aydoğan, Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik ile Mustafa Tüfekçi ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Ev sahibi Özel Hayat Hastanesi adına konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Türk Metal Sendikası üyelerini hastanede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Türk Metal Sendikası ile geçmişe dayanan bir iş birliklerinin ve anlaşmalarının olduğunu hatırlatan Dr. Özkul, “Türk Metal Sendikası, ülkemizin en büyük işçi sendikasıdır ve biz hastane olarak sendika ile uzun yıllardır anlaşmalıyız. Türk Metal Sendikası, diğer sendikalarımız gibi bizler için oldukça önem taşıyor. Bugün burada ayrıca Türk Metal Sendikası ile mevcut protokolümüzü de yeniledik. Şu zamana kadar olduğu gibi yine sendika üyeleri ve yakınlarına özverili şekilde en iyi hizmeti sunmayı planlıyoruz.” diye konuştu.
“7 yıllık anlaşmayı geleceğe taşıdık”
Özel Hayat Hastanesi ile 7 yıldır anlaşmalarının bulunduğuna dikkat çeken Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Şakir Çan da, “Bu anlaşma sayesinde Türk Metal Sendikası üyesi olmanın farkına varıyoruz. Özel Hayat Hastanesi’ne sendikamız üyeleri ve ailelerine sundukları imkânlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni binalarının hayırlı olması diliyoruz. Bu vesile ile anlaşmamızı da tazelemiş olduk. Bu durum sendika üyelerini oldukça memnun etti, anlaşmamızın herkese hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.
Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ise, hastaneyi tanıtan bir sunum yaptı. Son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanede, çok daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Dr. Fatih Özkul, “Hasta memnuniyetlerimiz her gün artıyor. Bu durumda bizim daha istekle çalışmamıza sebep oluyor. Bursa’mıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeye özen gösteriyoruz. Bu nedenle de her geçen gün hekim kadromuzu güçlendirerek insanlarımıza şifa dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Türk Metal Sendikası ile Özel Hayat Hastanesi protokol yeniledi

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