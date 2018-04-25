Türk sağlık çalışanları izinlerini Çad'da sağlık taraması yaparak geçirdi

ENCEMİNE (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi iki doktor, bir eczacı ve iki proje koordinatöründen oluşan 5 kişilik ekip, yıllık izinlerini Çad'ın Sido mülteci kampında sağlık taraması yaparak geçirdi.

Yeryüzü Doktorları Derneği Proje Koordinatörü Buse Gizem Danış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Encemine'ye 20 saat uzaklıkta olan ve 70 bin kişinin yaşadığı mülteci kampında 5 kişilik ekiple sağlık taraması yaptıklarını belirtti.

Yorucu bir yolculuktan sonra Sido kampına ulaştıklarını ve burada 10 gün boyunca sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Danış, "Buradaki sağlık merkezimiz 2014 yılında hizmete girdi. Bu kampta bize ait olan ve Çadlı doktorlar tarafından işletilen bir sağlık merkezi bulunmaktadır. Buraya yılda 3 seferlik periyotlarla gönüllü doktorlar gönderilmektedir." diye konuştu.

Program sorumlusu Ayşegül Serialan da "Buranın insanları fakir ama temizler. En iyi kıyafetlerini giyip muayeneye geliyorlar. Bize karşı da çok kibarlar." dedi.

