Türk Sağlık Sen Antalya Şubesi Başkanı Yılmaz’dan Tıp Bayramı açıklaması

Türk Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Ali İhsan Yılmaz, sağlık çalışanlarının önemli sorunları olduğunu belirterek, "Biz bu seneki 14 Mart’ın, çalışanın merkeze alındığı bir 14 Mart olmasını hayal ediyoruz" dedi.
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Yılmaz, sağlık çalışanlarının bayram tadında 14 Martlara hasret kaldığını ileri sürdü. 14 Mart’ın, tıbbiyelilerin vatan ve millet için dirilişi başlattıkları günün adı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bir bayramın kaynağını vatan ve millet davasından alması onun değerini paha biçilmez yapar. Bunu gerçek anlamda idrak etmek ise hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanların boyunun borcudur. Türk Sağlık-Sen olarak Türk Tabipler Birliğinde kurucu tıbbiyeli ruhun tekrar hakim olması için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Türk hekimlerinin bunu başaracağına inanıyor ve yanınızdayız mesajını en güçlü şekilde haykırıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sağlıkta yaşanan sorunları dile getiren Ali İhsan Yılmaz, "Yıpranma payının hayata geçmemesi, sağlıkta şiddetin cinayetlere dönüşerek devam etmesi, aşırı iş yükü, mobbing ve başta döner sermayeler olmak üzere ücretlerde yaşanan düşüşler nedeniyle sağlık çalışanları, bayramı çoktan unutmuşlardır. Taşerona kadro meselesinde bile 500 bin kişiye kadro verilirken yıllardır devletin emrinde görev yapan ve 9 bin kişiyi aşan kamu dışı aile sağlığı çalışanları, tıbbi sekreterler ve vekil ebe hemşirelerimiz kapsam dışında bırakılmışlardır. Çalışma hayatımızda durum vahimdir. Çalışanın huzuru yoktur. Bunun önüne geçilmesi için gerekli olan temel şart, çalışanların memnuniyetlerinin arttırılmasıdır" dedi.
Çözüm istediklerini kaydeden Yılmaz, sözlerin yerini düzenlemelerin, yasal değişikliklerin almasını o nedenle bu yılki 14 Mart’ın milat olmasını talep ettiklerini bildirdi.
"Bu seneki 14 Mart farklı olsun"
Bu 14 Mart’ta müjdeler yerine icraatların konuşulmasını isteyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:
"Çalışanın ekonomik ve özlük haklarının iyileştiren düzenlemeler hayat bulur. Bunun aksi her ne yapılırsa çalışanları yine ümitsizliğe ve hüsrana sevk edeceğinden herkes emin olmalıdır. Ekonomik sorunlar çözülsün, tüm çalışanlar kadrolu olsun, istihdam artsın iş yükü hafiflesin, mobbing ve şiddet sona ersin, tüm bunlar çalışanların sloganları değil temel beklentilerdir. Bu nedenle biz bu seneki 14 Mart farklı olsun istiyoruz. Çalışanın merkeze alındığı bir 14 Mart’ı hayal ediyoruz. Umarız ki devletimizi yönetenlerde bu çağrımıza kulak verirler ve bu sene 14 Mart’ı sağlık çalışanları için gerçek anlamda bir bayrama dönüştürürler. Bu temennilerle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, millet olarak hepimizin daha huzurlu, aydınlık 14 Martlara ve yarınlara ulaşmamızı diliyorum."
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