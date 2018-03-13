Türk Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal, sağlık çalışanlarının önemli sorunları olduğunu belirterek, " Bu nedenle biz bu seneki 14 Mart farklı olsun istiyoruz. Çalışanın merkeze alındığı bir 14 Mart’ı hayal ediyoruz" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yazılı basın açıklaması yapan Başkan Musa Bilal, bir bayramın kaynağının vatan ve millet olmasının onu paha biçilemez yaptığını söyledi. Bilal, “Türk sağlık-Sen olarak Türk Tabipler Birliğinde kurucu tıbbiyeli ruhun tekrar hakim olması için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Türk Hekimlerinin bunu başaracağına inanıyor ve yanınızdayız mesajını en güçlü şekilde haykırıyoruz. Sağlık çalışanlarının bayram tadında 14 Martlara hasret kaldığını herkes çok iyi bilmektedir. Yıpranma payının hayata geçmemesi, sağlıkta şiddetin cinayetlere dönüşerek devam etmesi, aşırı iş yükü, mobbing ve başta döner sermayeler olmak üzere ücretlerde yaşanan düşüşler nedeniyle sağlık çalışanları bayramı çoktan unutmuşlardır. Taşerona kadro meselesinde bile 500 Bin kişiye kadro verilirken yıllardır devletin emrinde görev yapan ve 9 bin kişiyi aşan kamu dışı aile sağlığı çalışanları, tıbbi sekreterler ve vekil ebe hemşirelerimiz kapsam dışında bırakılmışlardır. Kısacası çalışma hayatımızı da durum vahimdir. Çalışanın huzuru yoktur. Bunun önüne geçilmesi için gerekli olan temel şart, çalışanların memnuniyetlerinin arttırılmasıdır. Bu konuda Sayın Sağlık Bakanımızında açıklamalarının olması bizi memnun etmektedir. Fakat artık biz çözüm istiyoruz. Sözlerin yerini düzenlemeler, yasal değişiklikler alsın diyoruz. Bunun içinde bu seneki 14 Mart’ın Milat olmasını talep ediyoruz. Umarız ki bu sene 14 Mart’ta müjdeler yerine icraatlar konuşulur. Çalışanın ekonomik ve özlük haklarının iyileştiren düzenlemeler hayat bulur. Bunun aksi her ne yapılırsa çalışanları yine ümitsizliğe ve hüsrana sevk edeceğinden herkes emin olmalıdır” dedi.