Türk Sağlık Sen ebelerin sıkıntılarına dikkat çekti

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu sendika binasında düzenlediği basın toplantısında ebelerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Dağlıoğlu, yıpranma payının verilmesi, döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, şiddetin sonlandırılması ve tüm çalışanların kadrolu olması gibi temel taleplerin acilen yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ebeler Haftası dolayısıyla basın açıklaması düzenleyen Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, “Bugün ebe arkadaşlarımız yoğun bir iş temposu altında hizmet vermektedirler. Kadın ve doğum hastaneleri başta olmak üzere anne ve bebek sağlığı hizmetinde yoğun bir gayret sarf etmekte ve aşırı bir iş yüküne maruz kalmaktadırlar. 2017 yılında ülkemizde 1 milyon 309 bin bebek dünyaya gelmiştir. Hamilelik ve annelik süreçleri de değerlendirildiğinde ebelerimizin nasıl bir yoğun çalışma temposu içinde oldukları ortadadır. Türk milletinin geleceğine hizmet eden 52 bin 456 ebe arkadaşımızın sorunsuz bir çalışma hayatı olması yerine taşerona kadro verilirken düşük ücretlerle çalışmaya mahkum edilen vekil ebe hemşire arkadaşlarımızın, kamu dışı aile sağlığı çalışanı olanların kadro hakkından mahrum bırakılması anlaşılmazdır ve bir o kadarda kabul edilmezdir” dedi.

Taleplerinin açık olduğunu dile getiren Dağlıoğlu şunları söyledi: “Talebimiz açıktır. Biz sadece çalışanların haklarının verilmesini istiyoruz. Kimseden bir lütuf beklemiyoruz. Sağlık çalışanları için sorunların çözüldüğü ve taleplerinin yerine getirildiği bir sürecin başlamasını istiyoruz. Bu anlamda içinde yıpranma payının da olacağı ifade edilen Torba yasanın sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılandığı ve sorunlarının çözümünün yer aldığı düzenlemeleri barındıran bir şekilde hayata geçmesini istiyoruz. Biz bu sürecin en yakın takipçisi olarak sağlık çalışanları adına cesurca mücadelemizi sürdüreceğiz. Sözlerin takipçisi, yapılacak düzenlemelere çalışanlar adına katılma gayreti içinde olacağız. Siyasi iradeden beklentimiz sorunların çözümü adına Ebeler Haftasında ilk adımları atmalarıdır. Yurdun dört bir yanında görev yapan 52 bin 456 ebe arkadaşımızın sesine kulak verilmelidir. Bu düşüncelerle fedakarlık gerektiren mesleğin cefakar çalışanları olan tüm ebe arkadaşlarımızın 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutluyor, çalışma hayatlarında kolaylıklar ve güzel yarınlar diliyoruz.”

