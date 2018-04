Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Yorgancıoğlu:

Uzun: "Bir çok konu tartışıldı"

Kongre Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzun, kongrede ana oturumlarda sadece göğüs hastalıkları değil toplum sağlığını ve geleceği tehlikeye atan konuları ele aldıklarını belirtti.

Kongrede göç ve tüberküloz konusunu da tartıştıklarını aktaran Prof.Dr. Uzun, “Ayrıca son yıllarda yine ülkemizde önemli bir konu olarak karşımıza çıkan “Aşırı tanı ve sağlığın kışkırtılması” konusu tartışıldı. Yine sağlık sistemi ile ilgili önümüzdeki dönemde çok tartışılacak konulardan olan “şehir hastaneleri” konusu tüm yönleriyle bir panelde konuşuldu. Kongremizde bulunan bir çok oturumda akciğer kanseri, astım tedavisi, pulmoner emboli (akciğer damar pıhtılaşması) ve interstisyel akciğer hastalıkları (akciğer dokusunu sertleşmesi ve sarkoidoz gibi) tartışılarak bu hastalıkları erken ve doğru tanı ve tedavisi ile ilgili konferans ve paneller gerçekleşti.”ifadelerine yer verdi.

Kalyoncu: "2050’de her 4 kişiden biri akciğerden hayatını kaybedecek"

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, Türkiye’de ölen her 10 kişiden birinin akciğer rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Sigara, hava kirliliği, mesleki koşullar ve çeşitli faktörlerin üst üste konulmasıyla Türkiye’de 2050 yılına doğru her 4 kişiden birinin akciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceğini vurgulayan Prof.Dr. Kalyoncu, “ Bu önemli bir durum. Akciğer hastalıklarının çoğu korunulanabilir. Yaşam koşullarının düzeltilmesi, çevre ve iklim, hava kirliliği, sigara konusundaki eğitim daha hızlı düzenleyici önlemlerle bu ölümlerin ve rahatsızlıkların nüne kısmen de olsa geçilebilir.”dedi.

Prof.Dr. Kalyoncu, maddi sıkıntı içinde olan Tüberküloz hastalarına aylık 1080 TL yardımın Sağlık Bakanlığı tarafından ödeme yapılacağını müjdeledi.

Akciğerlerin sağlığını korunması için akciğere ne kadar az duman girerse o derece şanslı olunduğunu dile getiren Prof.Dr. Kalyoncu, dumanın her türlüsünün zararlı olduğunu buna örnek olarak tandır başında ekmek yapan bir kadının bile etkilenmesi örneğini verdi.