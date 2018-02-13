Türk Yoğun Bakım Derneği Şehir Toplantısı Düzce’de yapıldı

Türk Yoğun Bakım Derneği ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Şehir Toplantısı” başlıklı program, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anasteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir İskender, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin Düzce’de düzenlemiş olduğu toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ve gelişim sürecini katılımcılarla paylaştı.

Doç. Dr. Abdülkadir İskender’in açılış konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, tüm Fakültelerine olduğu gibi Tıp Fakültesine de ayrı bir özen gösterdiklerini belirterek, insan sağlığına her zaman öncelik gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Akademik bilginin önemine de değinen Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi’nin akademik bilgi üretmede üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade ederek Türk Yoğun Bakım Derneği gibi kuruluşların da, üretilen bilgilerin doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Açılış konuşmalarından sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbin Sezen; “ARDS Fizyopatolojisi”, Medipol Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Demiraran; “ARDS’de Yeni Mekanik Ventilasyon Stratejileri”, Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay; “ARDS ve Pnömonide Noninvazv Mekanik Ventilasyon”, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anestiyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ümit Eşbah; “ARDS’de Sıvı Tedavisi” ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay Akbaş ise; “ARDS’de Yeni Tedavi Yaklaşımları” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Program, sunumlardan sonra gerçekleştirilen karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.