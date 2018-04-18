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"Türkiye acil tıpta ABD'den sonra en gelişmiş ülke"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Acil tıbbın önde gelen isimleri, Antalya'da bir araya gelecek - ATUDER Başkanı Prof. Dr. Cander: - "ABD, acil tıp uygulamasına 40 yıl önce başladı. Biz, 25 yıl evvel Avrupa'dan önce başladık. Onun için biz hepsini toparlayabiliyoruz. Acil tıpta ABD'den sonra en gelişmiş ülke Türkiye" - "Acil tıpta eğitim ve akademik kadrolaşma açısından dünya liderlerinden birisiyiz. Özbekistan, Ukrayna, Polonya gibi birçok ülkeye gidiyoruz. Onlar hep Türkiye modeliyle acil tıp yapılanmasına gidiyorlar, rol model oluyoruz" - "Yeni Özbekistan'dan geldik, orada acil tıp kuruyoruz. Ukrayna'da kuruyoruz. Liderlik rolü üstleniyoruz"

OKTAY ÖZDEN - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil tıp alanında "lider ülke" konumunda olduğunu belirterek, "ABD, acil tıp uygulamasına 40 yıl önce başladı. Biz, 25 yıl evvel Avrupa'dan önce başladık. Onun için biz hepsini toparlayabiliyoruz. Acil tıpta ABD'den sonra en gelişmiş ülke Türkiye." dedi.

14. Ulusal Acil Tıp, 5. Kıtalar arası Acil Durum, 5. Uluslararası Kritik Bakım Uzmanı kongreleri, 19-22 Nisan'da Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Acil tıbbın önde gelen isimlerini buluşturacak etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Cander, bu yıl yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Cander, ulusal, kıtalar arası, uluslararası üç kongrenin bir arada organize edileceği programda, 50'den fazla yabancı konuşmacının yer alacağını bildirdi.

Etkinliğin bu yıl "büyük bilimsel şölen" haline geleceğini aktaran Cander, şöyle konuştu:

"Altıncı yılından sonra kendi sınırlarını aşan bu birleştirici güç, uluslararası, kıtalar arası akademik bir eylem oldu. Her yıl bu şölene katılan dünyanın birçok yerinden konuşmacı sayısı, bu yıl yurt içinden 200'ü, yurt dışından 50'yi geçiyor. ATUDER’in birleştirici bayrağı altında deneyimlerini, ilmini paylaşmak isteyen kıtalar arası katılımcılar ABD, Kanada, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve daha adını sayamadığımız birçok ülkeden misafirimiz olacaklar. Bu değerli misafirlerimizin arasında dünyanın en büyük acil tıp derneği olarak bilinen Amerikan Acil Hekimleri Koleji (ACEP) Başkanı, Avrupa Acil Tıp Derneği (EUSEM) Başkanı, başkan yardımcıları, Hindistan, Çin'deki acil tıp uzmanları, dernek başkanları ve daha birçok saygıdeğer başkanımız Türkiye'deki meslektaşları ile buluşacaktır. Bu büyük buluşma, ileriye dönük yapılacak olan uluslararası çalışmaların da temellerinin atılabileceği büyük arena olacak."

- Bin 500'den fazla bildiri

Programda rekorlar kırılacağını vurgulayan Cander, "İlginin her yıl katlanarak arttığı 14. Ulusal ve 5. Uluslararası-Kıtalar arası ATUDER Kongresi'nde bu yıl yeni bir rekora imza atılmıştır. Akademik çıtayı daha yüksek seviyelere taşıyan bu kongre ile bin 500'den fazla sözlü ve poster bildirisine kaynak oluşturuldu. Yine bin 500 konu başlığının tartışılacağı oturumlarda en son literatür bilgilerinin konuşulup, henüz yayınlanmamış bilgilerin paylaşılması, katılımcıların kendilerini, bilgilerini yenileyebileceği güzel bir ortam olacaktır." dedi.

- Acilden çıkan hikayeler aktarılacak

Cander, acil tıbbın sadece baktığı hastalarla gündeme gelmediğine işaret etti. Daha önce 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ile nörocerrah Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in layık görüldüğü Altın Acil Ödülü'nün de bu yıl dördüncüsünü vereceklerini duyuran Cander, şunları söyledi:

"Acilden çıkan hikayeler, yaşam-adrenalin-ölüm kokan geçirilmiş tecrübeler ve acil hastaya en iyinin sunulduğu (tedavi, bakım ve ilk müdahale) anlar. Son üç yıldır Acilin Öyküsü Kitabı'nı süsleyen bu heyecanlı anlar, bu yıl video kliplerle desteklenen 'Acilin Şarkısı Yarışması' ile kongrede katılımcılara ulaşacaktır. Acil ekibinin, ekip ruhunun, gücünün hatırlandığı asistan bilgi yarışmaları, geleceğin akademisyenlerine ön ayak olan 'Asistan Sunum Yarışması' ve tabii ki beden gücümüzü ortaya koyup beynimizi dinlendireceğimiz futbol yarışması, kongrenin enerjisine enerji katacaktır."

- Türkiye'nin acil tıptaki yeri

Ülkedeki acil tıp uzmanı sayısının 2 bin 500 olduğunu dile getiren Cander, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 bin 500 de asistanımız var ama şu andaki ihtiyaç 15 binin üzerinde. Acil tıp alanında çok fazla kadro açılıyor çünkü en çok büyüyen branş konumunda. ABD, acil tıp uygulamasına 40 yıl önce başladı. Biz, 25 yıl evvel Avrupa'dan önce başladık. Onun için biz hepsini toparlayabiliyoruz. Acil tıpta ABD'den sonra en gelişmiş ülke, Türkiye. Acillerimiz çok yoğun, şu anki personel sayısı yetersiz ama akademik ortamda, eğitim bazında bizdeki acil tıp hocaları, uzmanları kadar diğer ülkelerde yok. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Acil tıpta eğitim ve akademik kadrolaşma açısından dünya liderlerinden birisiyiz. Özbekistan, Ukrayna, Polonya gibi birçok ülkeye gidiyoruz. Onlar hep Türkiye modeliyle acil tıp yapılanmasına gidiyorlar, rol model oluyoruz. Yeni Özbekistan'dan geldik, orada acil tıp kuruyoruz. Ukrayna'da kuruyoruz. Liderlik rolü üstleniyoruz."

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14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5. Kıtalar arası Acil Durum Kongresi 5. Uluslararası Kritik Bakım Uzmanı Kongresi acil tıp Antalya ATUDER

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