"Türkiye acil tıpta ABD'den sonra en gelişmiş ülke"

OKTAY ÖZDEN - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil tıp alanında "lider ülke" konumunda olduğunu belirterek, "ABD, acil tıp uygulamasına 40 yıl önce başladı. Biz, 25 yıl evvel Avrupa'dan önce başladık. Onun için biz hepsini toparlayabiliyoruz. Acil tıpta ABD'den sonra en gelişmiş ülke Türkiye." dedi.

14. Ulusal Acil Tıp, 5. Kıtalar arası Acil Durum, 5. Uluslararası Kritik Bakım Uzmanı kongreleri, 19-22 Nisan'da Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Acil tıbbın önde gelen isimlerini buluşturacak etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Cander, bu yıl yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Cander, ulusal, kıtalar arası, uluslararası üç kongrenin bir arada organize edileceği programda, 50'den fazla yabancı konuşmacının yer alacağını bildirdi.

Etkinliğin bu yıl "büyük bilimsel şölen" haline geleceğini aktaran Cander, şöyle konuştu:

"Altıncı yılından sonra kendi sınırlarını aşan bu birleştirici güç, uluslararası, kıtalar arası akademik bir eylem oldu. Her yıl bu şölene katılan dünyanın birçok yerinden konuşmacı sayısı, bu yıl yurt içinden 200'ü, yurt dışından 50'yi geçiyor. ATUDER’in birleştirici bayrağı altında deneyimlerini, ilmini paylaşmak isteyen kıtalar arası katılımcılar ABD, Kanada, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve daha adını sayamadığımız birçok ülkeden misafirimiz olacaklar. Bu değerli misafirlerimizin arasında dünyanın en büyük acil tıp derneği olarak bilinen Amerikan Acil Hekimleri Koleji (ACEP) Başkanı, Avrupa Acil Tıp Derneği (EUSEM) Başkanı, başkan yardımcıları, Hindistan, Çin'deki acil tıp uzmanları, dernek başkanları ve daha birçok saygıdeğer başkanımız Türkiye'deki meslektaşları ile buluşacaktır. Bu büyük buluşma, ileriye dönük yapılacak olan uluslararası çalışmaların da temellerinin atılabileceği büyük arena olacak."