‘Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması’ planlandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ‘Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması’ (TADSAP) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bilge, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkarmak amacıyla ‘Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması’ planlandığını söyleyerek, “Ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının yaygınlığı ve görülme sıklığını belirlemek ilgili risk faktörlerine ilişkin verileri analiz etmek, bölgesel ve ulusal programların yapılmasında gereken veri tabanını oluşturmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından ’Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması’ planlanmıştır. En son 2004 yılında yapılan ’Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili’ araştırmasında, 12 yaş grubunda ‘çürük, kayıp, dolgulu diş sayısı’ gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek olarak tespit edilmiştir. 2016 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağız ve diş hastalıkları, 0-6 yaş grubu çocuklarda ilk beş hastalık arasında, 7-14 yaş grubunda ise yüzde 23,4 ile ilk sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı.