Türkiye ağız ve diş profili araştırması Bursa'da başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Ağız ve Diş Profili Araştırması" (TADSAP) Projesi, Bursa'da uygulamaya konuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yazılı açıklamasında, TADSAP için Bursa'nın uygulama yapılacak illerden biri olarak seçildiğini belirtti.

Akan, 73 ilde yapılacak çalışmayla Türkiye'deki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltilmesi, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının yaygınlığının ve sıklığının belirlenmesi ve risk faktörlerine ilişkin verilerin toplanmasının amaçlandığını bildirdi.

Proje kapsamında, kentteki çalışmanın üç ay süreceğine işaret eden Akan, "İlimiz için oldukça önemli olan bu araştırmalardan elde edilecek veriler, risk faktörlerinin belirlenip uygun koruyucu uygulamaların oluşturulması, kaynakların kullanılması gibi pek çok konuda ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için oluşturulacak politikalara yön verecektir." ifadelerini kullandı.

Akan, 8 ilçe ve 17 mahallede 3 bin 418 hane ziyaretinin planladığını belirterek, şunları kaydetti: