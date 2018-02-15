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"Türkiye aşı üssü olacak"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü İlter: - "Teknoloji transferi kapsamında dün ihalemiz yayınlandı. Hepatit A aşısını artık Türkiye'de on yıl içerisinde üreteceğiz. Peşinden hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşı gelecek, Türkiye aşı üssü olacak"

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Hüseyin İlter, teknoloji transferi kapsamında ihalenin yayınladığını belirterek, "Hepatit A aşısını artık Türkiye'de on yıl içerisinde üreteceğiz. Peşinden hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşı gelecek. Türkiye aşı üssü olacak." dedi.

Sağlık-Der ve Sağlık-Sen tarafından, Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirilen çalışma ve reformlara destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezinin desteğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi" başladı.

Yeni Türkiye'nin sağlık vizyonu hedefi kapsamında, Turizm Merkezi Belek'te bir otelde düzenlenen kongreye, 8 ülkeden 420 bilim insanı katıldı. Programda 41 oturum gerçekleştirilecek, 30 bildiri, 14 poster çalışması sunulacak.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Hüseyin İlter, açılışta yaptığı konuşmada, zengin içerikli bir kongre gerçekleştirildiğini, Türkiye'de son 15 yılda sağlıkta ciddi adımlar atıldığını söyledi.

İlter, Türkiye'nin sağlık göstergelerinde artık gelişmiş ülkeler seviyesine çıktığını hatta bazılarında pek çok ülkeyi geride bıraktığını dile getirdi.

Beklenen yaşam sürelerinin arttığını, anne ölümlerinin 14'lü rakamların altına düştüğünü, bebek ölümlerinin azalarak iyi oranlara geldiğini ifade eden İlter, "Yüzde 98'lik aşılama oranlarımız, pek çok gelişmiş ülkenin yapamadığı oranlarda. Türkiye'de artık kızamık vakası yok ama Avrupa kızamık vakalarında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor." diye konuştu.

Amerika'da binlerce kişinin grip kaynaklı hastalıklardan öldüğüne değinen İlter, sahadaki çalışmalar sonucunda Türkiye'nin sağlık alanında geliştiğini kaydetti.

Şehir hastanelerinin dünyaya örnek olduğunu aktaran İlter, birçok ülkenin şehir hastanelerinin yapılanmasını yerinde görmek için geldiğini, çalışmalar yaptığını bildirdi.

- "Hepatit A aşısını artık Türkiye'de üreteceğiz"

İlter, Türkiye'nin artık sağlıkta iyi hizmet sunmanın ötesinde sağlıkla ilgili teknoloji transferlerine de başladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ar-Ge çalışmalarımızı iyice artırdık. Yerli aşı üretme çalışmalarımız üniversitelerimizde son hız devam ediyor. Teknoloji transferi kapsamında dün ihalemiz yayımlandı. Hepatit A aşısını artık Türkiye'de on yıl içerisinde üreteceğiz. Peşinden hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşı gelecek. Türkiye aşı üssü olacak. Ultrason, tomografi cihazlarımızı Türkiye'de üreteceğiz."

Kongrede alınacak kararları önemsediklerini anlatan İlter, ileri dönem planlamalarında kongreden çıkacak sonuç bildirgesinin yollarını aydınlatacağını dile getirdi.

Dünya İslam Sağlık Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Kasım Sezen de hekimlerin alanlarında iyi olmalarının yanında vatandaşlara da iyi davranması gerektiğini söyleyerek, "Vatandaşa iyi davranırsak hem kendimiz mutlu oluyoruz hem de etrafa mutluluk saçarız." dedi.

- "Sağlıkta yıpranma payları verilmeli"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de sağlıkta dönüşümün gerçekleştiğini, Türkiye'de halka dokunma noktasında sağlığın en önde giden alan haline geldiğini kaydetti.

Sağlıkta memnuniyet oranlarının arttığına değinen Memiş, artık herkesin istediği yerden sağlık hizmeti alabildiğini ancak sağlıkta dönüşüm gerçekleştiren mimarların aynı değeri görmediğini bildirdi.

Memiş, Türkiye'de sağlığın kapısının vatandaşa tamamen açıldığını vurguladı.

- "Yılın enleri seçildi"

Kongre kapsamında yapılan oylamayla sağlık alanında belirlenen yılın "en"lerine ödülleri verildi. Diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üstüne kadar kesilen ve altyapı çalışması nedeniyle evinin önü kapalı olan hastayı, evine kadar sırtında taşıyan Manisa 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Kahraman'a "Yılık Sağlık Çalışanı" ödülü verildi.

Açık kalp mitral kapak tamirini kalbi durdurmadan kapalı yapan Prof. Dr. Ceniz Köksal'a, "Yılın Doktoru", Cerablus operasyonunda 100'den fazla Mehmetçik'e başarıyla müdahale edilen Kilis Devlet Hastanesi de "Yılın Hastanesi" ödülüne layık görüldü.

Kongre, 18 Şubat'ta sona erecek.

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