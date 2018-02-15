İlter, Türkiye'nin sağlık göstergelerinde artık gelişmiş ülkeler seviyesine çıktığını hatta bazılarında pek çok ülkeyi geride bıraktığını dile getirdi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Hüseyin İlter, açılışta yaptığı konuşmada, zengin içerikli bir kongre gerçekleştirildiğini, Türkiye'de son 15 yılda sağlıkta ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Sağlık-Der ve Sağlık-Sen tarafından, Türkiye'de sağlık alanında gerçekleştirilen çalışma ve reformlara destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezinin desteğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi" başladı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Genel Müdürü Hüseyin İlter, teknoloji transferi kapsamında ihalenin yayınladığını belirterek, "Hepatit A aşısını artık Türkiye'de on yıl içerisinde üreteceğiz. Peşinden hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşı gelecek. Türkiye aşı üssü olacak." dedi.

Beklenen yaşam sürelerinin arttığını, anne ölümlerinin 14'lü rakamların altına düştüğünü, bebek ölümlerinin azalarak iyi oranlara geldiğini ifade eden İlter, "Yüzde 98'lik aşılama oranlarımız, pek çok gelişmiş ülkenin yapamadığı oranlarda. Türkiye'de artık kızamık vakası yok ama Avrupa kızamık vakalarında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor." diye konuştu.

Amerika'da binlerce kişinin grip kaynaklı hastalıklardan öldüğüne değinen İlter, sahadaki çalışmalar sonucunda Türkiye'nin sağlık alanında geliştiğini kaydetti.

Şehir hastanelerinin dünyaya örnek olduğunu aktaran İlter, birçok ülkenin şehir hastanelerinin yapılanmasını yerinde görmek için geldiğini, çalışmalar yaptığını bildirdi.

- "Hepatit A aşısını artık Türkiye'de üreteceğiz"

İlter, Türkiye'nin artık sağlıkta iyi hizmet sunmanın ötesinde sağlıkla ilgili teknoloji transferlerine de başladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ar-Ge çalışmalarımızı iyice artırdık. Yerli aşı üretme çalışmalarımız üniversitelerimizde son hız devam ediyor. Teknoloji transferi kapsamında dün ihalemiz yayımlandı. Hepatit A aşısını artık Türkiye'de on yıl içerisinde üreteceğiz. Peşinden hepatit B, su çiçeği ve beşli karma aşı gelecek. Türkiye aşı üssü olacak. Ultrason, tomografi cihazlarımızı Türkiye'de üreteceğiz."