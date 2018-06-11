Türkiye dijitalleşen hastaneleriyle Avrupa birincisi oldu

Sağlıkta hizmet kalitesinin de yükseldiğini ifade eden Birinci, dünyadaki diğer ülkelerin 30 yıl gibi bir sürede yaptığı dönüşümü, Türkiye'nin sadece 10 yıl gibi bir sürede başardığına dikkati çekti.

Müsteşar Yardımcısı Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 15 yılda sağlıkta çok ciddi dönüşüm yaşandığını ve sağlığa erişimin çok daha kolaylaştığını anlattı.

Hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve geldikleri seviyeyi tespit etmek için uluslararası düzeyde derecelendirme yapan "HIMMS Avrupa", İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen organizasyonda, "HIMMS EMRAM 6" seviyesine ulaşan hastaneleri ilan etti.

Sağlıkta dönüşümün ikinci aşamasının tedavi kalitesini artırmak olduğunu dile getiren Birinci, bunun için de iyi bir sağlık kayıtçılığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Birinci, iyi bir sağlık kayıtçılığına ulaşılması için gereken en önemli noktanın "dijitalleşme" olduğunu belirterek, 2013'ün sonunda Sağlık Bakanlığının dünyada hastanelerin dijital seviyesini ölçen ve uluslararası kabul gören HIMMS'nin (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) ilkelerini benimseyerek çalışmalarını ona göre yürüttüğünü aktardı.

Türkiye'nin "HIMSS EMRAM" derecelendirme seviyeleriyle Avrupa'da gelmiş olduğu noktaya da değinen Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta 200 hastanemizin ne durumda olduğunu görmek için testten geçirilmesini sağladık. Hastanelerimizde az dokunuşlarla iyi bir seviyeye gelebileceğimizi gördük. Dünyadaki en iyi kişisel sağlık sistemine sahibiz. Sağlıkta dijitalleşme, kağıtsız hastane yaklaşımın çıktıları ve bunun için yapılması gereken işlemlerden bir parçadır.

Bilgi asimetrisini hasta lehine güçlendirdiğiniz zaman sizin için çok daha avantajlı haline geliyor. Hasta, hekimin söylediklerini kayıt altına aldığınız zaman hem kendi hastalıkları hakkında hem de yaşayabileceği hastalıklar hakkında daha farklı bilgilere sahip olabiliyor."