Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Özellikle Güney Amerika'da yaygın olarak görülen ve tüm dünyada ölümcül sonuçlara yol açan virüse ilişkin hazırlanan raporda, Türkiye'de Ekim 2017'de ayında, 4 ‘importe (dışardan gelen) zika virüs pozitif' vakasının tespit edildiği belirtildi.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, Zika virüsünün yayılmasında etkili olan ‘Aedes' cinsi sivrisineklerin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'den başlamak üzere Giresun il sınırında ve Batum'dan Kırım Yarımadası'na doğru yayılmakta olduğu da saptandı.

Zika virüsünün ilk kez 1947'de Uganda'daki Zika ormanında saptandığı aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi: ‘Ae. albopictus sineğinin batıda Trakya ve İstanbul, doğuda Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizden Giresun'a kadar gelmiş olduğu saptanmıştır. Batıda Kocaeli'ye, doğuda Giresun'a kadar yayılmış olan bu vektörün 5-7 yıl içinde Orta Anadolu'ya kadar yayılacağı tahmin edilmektedir.'

‘ZİKA VİRÜSÜ BULAŞAN 4 HASTA DA KÜBA'YA TATİLE GİDENLER'

Raporda zika virüsü bulaşan 4 hastanın da Küba'ya tatile gidenler olduğu ve hastalıkların; halsizlik, eklem ağrısı ve ateş, titreme ve lenf bezlerinde şişlik belirtileriyle ortaya çıktığı anlatıldı. Hastalığın uzun vadeli etkisi de şöyle anlatıldı: