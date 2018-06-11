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"Türkiye plajlarının yüzde 75'i A kalite"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2018 17:06 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan dünyadaki ilk "yüzme suyu takip sistemi" ile Türkiye'deki plajların tüm özellikleri ve su kalitesi internet üzerinden öğrenilebiliyor - Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter: - "Vatandaşlarımız plaj aramasına girerek duş, tuvalet, soyunma kabini, yeme içme, otopark, cankurtaran gibi imkanları seçerek bunlara ilişkin arama yapabilirler. Harita üzerinden kendi istedikleri bölgeleri de yakınlaştırarak arama yapabilirler" - "Türkiye'de yüzde 75 oranında A kalite, yüzde 23 B kalite, yüzde 2 oranında da C kalite plajımız var. Plajları en iyi bölgemiz Antalya'dır"

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan dünyadaki ilk "yüzme suyu takip sistemi" ile Türkiye'deki plajların tüm özellikleri ve su kalitesi internet üzerinden öğrenilebiliyor. Buna göre, Türkiye'de yüzde 75 oranında A, yüzde 23 oranında B, yüzde 2 oranında ise C kalite plaj bulunuyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter, genel müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, yüzme suyu takip sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yüzme alanları ile ilgili şanslı bir ülke olduğunu belirten İlter, bu kapsamda, mevzuatın Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu plajların doğal güzelliğinin dünyanın ilk sıralarında yer aldığını vurgulayan İlter, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak 34 ilde bin 388 plajı takip ettiklerini belirtti.

İlter, takip edilen plajlara ilişkin tüm özellikleri anlık olarak, "www.yuzme.saglik.gov.tr" adresinden vatandaşlarla paylaştıklarını dile getirerek, sitenin sadece Türkçe değil 6 farklı dilde yayın yaptığını kaydetti.

- Plajların tüm özellikleri sitede yer alıyor

Okulların tatile girmesinin ardından birçok ailenin tatil planı yaptığını belirten İlter, "Vatandaşların tatile gitmeden önce mutlaka bu siteden plajlara ilişkin bilgileri görmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Siteye girdiklerinde, istedikleri bölgeye ilişkin adresten otel bilgilerinden ya da plaja ilişkin bir isim varsa plaj bilgilerinden arama yapabilirler. Plaj aramasına girerek duş, tuvalet, soyunma kabini, yeme içme, otopark, cankurtaran gibi imkanları seçerek bunlara ilişkin arama yapabilirler. Harita üzerinden kendi istedikleri bölgeleri de yakınlaştırarak arama yapabilir ve plajlara ilişkin bilgileri alabilirler." diye konuştu.

İlter, sahada görev yapan bin elemanın her 15 günde bir ihtiyaç olduğunda da anlık olarak numuneler aldığını ve plajların durumunu yakından takip ettiğini aktardı.

Son 7 yıla ait tüm analiz sonuçlarının da yüzme suyu takip sisteminde yer aldığını anlatan İlter, uygulamanın dünyada başka bir örneğinin olmadığına dikkati çekti. Suyun kalite özelliklerinin de sitede yer aldığını ifade eden İlter, bir plajda kum, çakıl, plajın genişliği, ne kadar yüzücünün plajdan yararlanabileceği gibi hususların takiplerinin yapılabildiğini söyledi.

- "Türkiye'de D kalitede plaj yok"

Tatil planı yapanların www. yüzme.saglik.gov.tr sitesine girerek plajlara ilişkin bilgileri takip etmelerini öneren İlter, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bin 388 plaj var. Bunların A, B, C, D sınıflandırması mevcut. 2017 değerlendirmesinde D kalitede plaj yok. A kalite en iyi mükemmel kalitede plaj demek. Türkiye'de yüzde 75 oranında A kalite, yüzde 23 B kalite, yüzde 2 oranında da C kalite plajımız var. Plajları en iyi bölgemiz Antalya'dır. Belek bölgesi yoğun plajlarımızdandır ve hepsi A kalitesindedir."

- Evcil hayvan sahiplerine kolaylık

Sitenin evcil hayvanı olanlara da kolaylık sağladığını belirten İlter, plaj arama butonundan evcil hayvan giriş izni bulunan yerlerin tamamının öğrenilebileceğini kaydetti.

İlter, "Vatandaşlarımız Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, evcil hayvanlarını nerede denizle buluşturabileceklerini görebiliyorlar." dedi.

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