"Türkiye plajlarının yüzde 75'i A kalite"

Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan dünyadaki ilk "yüzme suyu takip sistemi" ile Türkiye'deki plajların tüm özellikleri ve su kalitesi internet üzerinden öğrenilebiliyor. Buna göre, Türkiye'de yüzde 75 oranında A, yüzde 23 oranında B, yüzde 2 oranında ise C kalite plaj bulunuyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter, genel müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, yüzme suyu takip sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yüzme alanları ile ilgili şanslı bir ülke olduğunu belirten İlter, bu kapsamda, mevzuatın Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu plajların doğal güzelliğinin dünyanın ilk sıralarında yer aldığını vurgulayan İlter, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak 34 ilde bin 388 plajı takip ettiklerini belirtti.

İlter, takip edilen plajlara ilişkin tüm özellikleri anlık olarak, "www.yuzme.saglik.gov.tr" adresinden vatandaşlarla paylaştıklarını dile getirerek, sitenin sadece Türkçe değil 6 farklı dilde yayın yaptığını kaydetti.