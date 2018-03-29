Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca, "Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileriyle çalışma usul ile esasları belirlendi.

Buna göre, enstitünün görev ve yetkileri kapsamında, sağlık yönetimi, ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetleri enstitü bünyesinde gerçekleştirilecek.

Sağlık politikaları konusunda istişareye, kanıta ve araştırmaya dayalı olarak Bakanlığa bilimsel katkı sağlayacak Enstitü, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişilerce sağlık politikaları ile ilgili Ar-Ge'lerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayacak.

Araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek için desteklerde bulunacak, bu amaçla araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında imkanlar oluşturacak Enstitü, her yıl ülke açısından öncelikli sağlık politikası konularını belirleyecek, özendirilecek çalışma alanlarını ilan edecek ve araştırma projeleri için çağrıda bulunacak.