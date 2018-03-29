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Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Yönetmeliği Resmi Gazete'de

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Enstitünün görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi - Buna göre, sağlık yönetimi, ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme faaliyetleri enstitü bünyesinde gerçekleştirilecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca, "Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileriyle çalışma usul ile esasları belirlendi.

Buna göre, enstitünün görev ve yetkileri kapsamında, sağlık yönetimi, ekonomisi ve finansmanı, sağlık hizmetleri sunumu, sağlık insan gücü, halk sağlığı, sağlık endüstrisi, küresel sağlık ve sağlık turizmi ile ilgili politikalara yönelik Ar-Ge, izleme ve değerlendirme, eğitim, yayın, toplantı ve danışmanlık faaliyetleri enstitü bünyesinde gerçekleştirilecek.

Sağlık politikaları konusunda istişareye, kanıta ve araştırmaya dayalı olarak Bakanlığa bilimsel katkı sağlayacak Enstitü, kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişilerce sağlık politikaları ile ilgili Ar-Ge'lerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayacak.

Araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek için desteklerde bulunacak, bu amaçla araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında imkanlar oluşturacak Enstitü, her yıl ülke açısından öncelikli sağlık politikası konularını belirleyecek, özendirilecek çalışma alanlarını ilan edecek ve araştırma projeleri için çağrıda bulunacak.

Enstitü, sağlık politikaları ile ilgili bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere bilim kurulları ve komisyonlar oluşturacak, sağlık politikalarının iyileştirilmesine yönelik alanlarda sertifika programları düzenleyecek, bilimsel toplantılar ve akademik çalışmalar yapacak ya da yaptıracak.

Kanun ve yönetmelik kapsamında sağlık politikaları faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan tüm iş ve işlemler Enstitü tarafından yürütülecek.

- Başkanlık için doçentlik şartı aranacak

Enstitü, Enstitü Başkanlığı, Bilim Kurulları ve yönetmelikte belirtilen diğer birimlerden oluşacak.

Kanunda belirtilen şekilde ataması yapılacak enstitü başkanının en az doçentlik derecesine sahibi olması, İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden en az birinden YDS'den 70 ve üzeri veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan alması gerekecek.

Ayrıca başkanlık için en az 10 yıl sağlık politikaları ile ilgili alanlarda kamu veya özel sektörde çalışmış olmak, sağlık politikaları ile ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmak şartı aranacak.

Bilim Kurulları, 29566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelik'te belirtildiği şekilde seçilecek ve çalışacak.

Enstitü bünyesinde TÜSPE Sağlık Politikaları Bilim Kurulu adıyla bir kurul oluşturulacak. Bu Kurul, enstitü başkanı hariç 18 üyeden oluşacak. Enstitü başkanı, Bilim Kurulunun başkanlığını yürütecek. Bilim Kurulu üyeleri, Enstitünün görev alanları ile ilgili en az 3 yıllık tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından enstitü başkanının teklifi üzerine 2 yıllığına seçilecek. Görev süresi biten üyeler, aynı usulle iki dönem daha seçilebilecek.

Bilim Kurulu toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste 3 veya toplam 5 kere iştirak etmeyenlerle mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşecek.

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