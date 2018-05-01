"Türkiye yerli tıbbi cihaz üretimiyle sağlıktaki gücünü katlayacak"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, MR, tomografi, ultrason ve röntgen gibi tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi konusunda geniş çaplı çalışma yaptıklarını bildirdi.

Tamamlanma aşamasına gelen Kayseri Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık alanında bölgesinde önemli bir güç oluşturduğunu ifade etti.

Gümüş, birçok ülkede vatandaşların sağlık hizmeti için para ödediğini, Türkiye'de 2002 yılında başlayan "sağlıkta dönüşüm" hamlesiyle tüm vatandaşların Genel Sağlık Sigortası kapsamında üniversite ve devlet hastanelerinde hiçbir fark ödemeden tedavi olduklarını söyledi.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan ve "tedavi parası" diye mendil içinde gizlice para bırakan Bulgaristan göçmeni 65 yaşındaki Gülbiye Çalışkan'a, güvenlik kameralarınca yapılan tespit sonucu parasının iade edildiğini aktaran Gümüş, "Türkiye hem bölgesinde hem de diğer ülkelere örnek olacak sağlık sistemini geliştirdi." dedi.