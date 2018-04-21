"Türkiye'de 4 bin 990 kişi 100 yaşından büyük"

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Türkiye'de 100 yaşından büyük 4 bin 990 kişi olduğunu söyledi.

Karan, Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde düzenlenen 11. Akademik Geriatri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünya nüfusuna benzer şekilde Türkiye'de de yaşlı nüfus ve oranının arttığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), "Türkiye Nüfus İstatistikleri"nde bunun açık şekilde görülebildiğine dikkati çeken Karan, "2017 yılı nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi. Bu nüfusun yüzde 8,5'ine denk gelen 6 milyon 900 bine yakını 65 yaş üstü, 659 bin 657 kişi 85 yaşından büyük, 4 bin 990 kişi ise 100 yaşından büyük." şeklinde konuştu.

Karan, yaşlıların ilerleyen dönemlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, kırılgan yaşlıların sorunlarını belirleyip koruyucu tedbirler alınması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi konusunda çalışmalar yürüttükleri bilgisini verdi.

Akademik Geriatri Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Teslime Atlı da "yaşlı bakım hizmetleri" olarak bilinen huzurevi, bakımevi, palyatif bakım, "hospis" ve yaşlı kreşlerinin Türkiye'de pek yaygınlaşmadığını söyledi.