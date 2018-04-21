HABER

"Türkiye'de 4 bin 990 kişi 100 yaşından büyük"

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Karan: - "2017 yılı nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi. Bu nüfusun yüzde 8,5'ine denk gelen 6 milyon 900 bine yakını 65 yaş üstü, 659 bin 657 kişi 85 yaşından büyük, 4 bin 990 kişi ise 100 yaşından büyük"

Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, Türkiye'de 100 yaşından büyük 4 bin 990 kişi olduğunu söyledi.

Karan, Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde düzenlenen 11. Akademik Geriatri Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünya nüfusuna benzer şekilde Türkiye'de de yaşlı nüfus ve oranının arttığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), "Türkiye Nüfus İstatistikleri"nde bunun açık şekilde görülebildiğine dikkati çeken Karan, "2017 yılı nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi. Bu nüfusun yüzde 8,5'ine denk gelen 6 milyon 900 bine yakını 65 yaş üstü, 659 bin 657 kişi 85 yaşından büyük, 4 bin 990 kişi ise 100 yaşından büyük." şeklinde konuştu.

Karan, yaşlıların ilerleyen dönemlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, kırılgan yaşlıların sorunlarını belirleyip koruyucu tedbirler alınması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi konusunda çalışmalar yürüttükleri bilgisini verdi.

Akademik Geriatri Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Teslime Atlı da "yaşlı bakım hizmetleri" olarak bilinen huzurevi, bakımevi, palyatif bakım, "hospis" ve yaşlı kreşlerinin Türkiye'de pek yaygınlaşmadığını söyledi.

Bu hizmetlerden en çok 85 yaş üzerindeki kadınlar ve alzaymır hastalarının faydalandığını dile getiren Atlı, uzun dönem bakım hizmetlerinin aile sorumluluğu kabul edildiğini anlattı.

Yaşlandıklarında huzurevinde kalmayı planlayanların sayısının çok az olduğuna işaret eden Atlı, "Türk halkının yüzde 80'den fazlası, yaşlı akrabalara bakmanın aile sorumluluğu olduğunu düşünmektedir. Yaşlandığında huzurevinde kalma planı olanlar çok az olup genelde eş veya çocukların kendilerine bakmasını beklemektedirler. Bu tercihler kişilerin eğitim durumu, ekonomik durumu ve yaşadığı yere göre farklılık göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Dernek üyesi Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk de bunamanın genellikle sinsi olduğunu ve ilerlediğini dile getirdi.

Genellikle yaşlılarda ortaya çıkan unutkanlık gibi sorunların hasta ve hasta yakınları tarafından yaşlanmaya bağlandığına dikkati çeken Öztürk, "Bunama, 65 yaş üzerinde yüzde 5 gibi bir sıklıkta görülürken 85 yaş üzerinde ise yüzde 35-50'lere ulaştığını görüyoruz. 90 yaşına ulaşmış bireylerin yaklaşık yarısı bunama hastalığından muzdarip." bilgisini verdi.

Kongre, 23 Nisan'da sona erecek.

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiİmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik Akademik Geriatri Derneği Belek Türkiye’de 4 bin 990 kişi 100 yaşından büyük

En Çok Okunan Haberler

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Müthiş iddia: Abdullah Gül, Erdoğan anketini gördü adaylıktan vazgeçti

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

Zeynep Beşerler'in bu görüntüleri olay oldu

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

İlginizi Çekebilir

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.