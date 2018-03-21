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Türkiye'de ameliyat oldu aynı gün ülkesine döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

BEL ve şiddetli bacak ağrısı olan ve son dönemlerde ağrıları sıklaşmaya başlayan Amerikalı RobinsonTreymane, tedavi için Medicana Bahçelievler Hastanesi'ni tercih etti.

Türkiye'de ameliyat oldu aynı gün ülkesine döndü

İSTANBUL, (DHA)- BEL ve şiddetli bacak ağrısı olan ve son dönemlerde ağrıları sıklaşmaya başlayan Amerikalı RobinsonTreymane, tedavi için Medicana Bahçelievler Hastanesi'ni tercih etti.

Bel ve şiddetli bacak ağrısı şikayetiyle Medicana Bahçelievler Hastanesi’ne başvuran RobinsonTreymane’in yapılan muayenesinde, mevcut ağrıların yanı sıra sol bacağında da güç ve his kaybı olduğu görüldü. Daha sonra dischernia (bel fıtığı) için ameliyata alınan hasta, başarılı geçen operasyon sonrasında aynı gün mobilize edilip taburcu oldu.

38 yaşındaki RobinsonTreymane, "Birkaç aydır bel ve bacaklarımda ağrı yaşıyorum. Son dönemlerde sıklaşan ağrılarımla beraber bacağımda güçsüzlük de yaşamaya başladım. Daha sonra tedavi arayışına girdim, Amerika’da bel fıtığı açık ameliyat ile yapılıyor. Araştırmalarım sonucunda Medicana Bahçelievler Hastanesi’nde bu ameliyatın daha farklı yöntemlerle yapıldığını ve dikiş kullanılmadığını öğrendim. Ameliyat olmak için Georgia / Atlanta’dan İstanbul’a geldim ve aynı gün rahatça yürüyerek taburcu oluyorum. Bu kadar süre beklemek yerine, keşke daha önce Türkiye’ye gelseydim. Türkiye, sağlık yönünden çok gelişmiş bir ülke” dedi.

"BU TÜR AMELİYATLAR BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Soner Büyükkınacı: “Hastamız birkaç aydır şiddetli bel ve bacak ağrısı çekiyordu. Sıklaşan ağrılarını takiben sol ayağında his ve güç kaybı oluşmaya başlayınca bize ulaştı. Amerika’dan ameliyat olmak için Medicana Bahçelievler Hastanesi’ne geldi ve 30 dakika süren bir operasyonla hastamızı sağlığına kavuşturduk. Aynı gün içerisinde hastamızı mutlu bir şekilde taburcu ederek, ülkesine uğurladık” dedi.

"BEL VE BOYUN FITIĞI AMELİYATLARINDA YÖNTEM DEĞİŞTİ"

Dr. Büyükkınacı ekledi: “Günümüzde bel ve boyun fıtığı ameliyatlarını daha modern yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Sadece kalem kalınlığındaki bir delikten kamera yardımı ile bu ameliyatları yapıyoruz ve dikiş kullanmıyoruz. Hastalarımızın aynı gün taburcu olma oranı yüzde 82’lik oranlara ulaştı ve fıtıkların tekrarlama oranları binde 2’ye kadar geriledi. Artık hastalarımız sosyal hayatlarına daha kısa sürede dönebiliyorlar” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Türkiye'de ameliyat oldu aynı gün ülkesine döndü

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