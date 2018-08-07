"Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer naklini gerçekleştirdik"

Antalya'da babasından alınan karaciğer dokusuyla hayata bağlanan 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sare'ye gerçekleştirilen nakil, doktoruna göre, Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli oldu.

Fatma ve Mesut Yağcı çiftinin altı ay önce normal doğum ile 37 haftalık bir kız bebekleri dünyaya geldi. Gülsüm Sare bebeğe, karaciğer ve dalağında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yapılan araştırmada, anne karnında fazla demir birikimi nedeniyle karaciğer zedelenmesi teşhisi konuldu.

Yaklaşık 3 ay önce 2 kilo 800 grama kilograma ulaşan bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. Babasından alınan 100 gramlık karaciğer dokusu nakli yapılan bebek, iki ay yoğun bakım ünitesinde, bir ay da serviste tedavi gördü.

Sağlık durumu her geçen gün daha iyi giden bebek, ilerleyen günlerde taburcu edilecek.

- "Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, zor ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.