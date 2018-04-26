"Türkiye'de her 13 erişkinden biri astım hastası"

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Türkiye'de 12-13 erişkinden ve 7-8 çocuktan birinde astım görülebildiğini belirterek, "Ataklar önemli ama arasındaki dönem de bizim için çok çok önemli. Biz hastalığı tamamen ortadan kaldıramıyoruz ama tamamen normal yaşatıyoruz. Astımlı bir kişi tamamen normal hayatını sürebilir." dedi.

Yorgancıoğlu ile Türk Toraks Derneği Onur Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, "2 Mayıs Dünya Astım Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve ataklarla seyreden müzmin bir akciğer hastalığı olan astımın, tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini anlatan Yorgancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Birtakım maddeler astımı tetikliyor, hasta nöbete giriyor. Nöbet arası dönemde hastalarımız tamamen rahat ve normal olarak yaşamlarını sürdürüyor. Ülkemiz çok yüksek sıklıkta görülen bir ülke değil astım için. Dünyada 300 milyon astımlı olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde her 12-13 erişkinden, her 7-8 çocuktan birinde astım görülme ihtimali söz konusu. Ataklar önemli ama arasındaki dönem de bizim için çok çok önemli. Astım hastalığı ya vardır ya yoktur. Biz hastalığı tamamen ortadan kaldıramıyoruz, ama tamamen normal yaşatıyoruz. Astımlı bir kişi tamamen normal hayatını sürebilir. Hastalık oradadır ama hasta çok normal yaşar."