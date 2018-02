Türkiye’de her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, Türkiye’de her üç yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Tülay Kadıoğlu, hipertansiyona karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. Türkiye’de her üç yetişkinden birinde hipertansiyon göründüğünü kaydeden Kadıoğlu, “Türkiye’de her üç yetişkinden birinde görülen hipertansiyon, gerekli önlemler alınması durumumda önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açıyor. Beslenme şekilleri, mevsim geçişleri, psikolojik durum ve kullanılan ilaçlar gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen hipertansiyon, yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabiliyor ya da bazı durumlarda ilaç tedavisi gündeme geliyor” dedi.

“Enseden başlayan baş ağrısı en belirli şikayet”

Uzman Dr. Kadıoğlu, “Kan basıncı yüksek olduğunda, özellikle enseden başlayan baş ağrısı, burun kanaması, nefes darlığı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Tansiyon yüksekliği bazı kişilerde de hiçbir belirtiye yol açmayabilir ve kişinin günlük yaşamını sürdürmesine bir engel teşkil etmeyebilir. Hasta uzun yıllar hipertansiyon sorunu olduğunu bilmeden yaşayabilir. Ancak hastalık kontrol altına alınmadığında, özellikle böbrek, göz, kalp gibi organlar bu durumdan olumsuz etkilenir” dedi.