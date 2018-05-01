"Türkiye'de insanlar güneşten yeterince yararlanamıyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Urman, Türkiye'nin çok güneşli bir ülke olmasına rağmen toplumun güneş ışınlarından yeterince faydalanmadığını belirterek, "Bizden daha az güneş alan, örneğin uzun kışları olan İskandinav ülkelerinde insanlarda D vitamini seviyeleri bizden daha iyi." dedi.

Urman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar güneş ışınlarına gereğinden fazla maruz kalmanın cilt kanserine yol açması ve cildi yaşlandırması nedeniyle zararları üzerinde durulduğunu ancak son yıllarda yeterince güneş ışını alınmaması yüzünden D vitamini eksikliği gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bilim insanlarının son yıllarda insanların güneşten fazla korunduğu yönünde görüş belirttiğini, D vitamini seviyeleri ölçüldüğünde pek çok ülkede ciddi eksikler görüldüğüne dikkati çeken Urman, Türkiye'de de bu konu üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Gebeliğin başında kadınlarda D vitaminin ölçüldüğünü, gerekli durumlarda vitamin takviyesi yapıldığını anlatan Prof. Dr. Urman, kendilerinin ölçümleri ve ülke genelindeki ölçümlerle ilgili verilere bakarak Türkiye'de hamilelerin yarısından fazlasında çok ciddi D vitamini eksikliği görüldüğüne işaret etti.