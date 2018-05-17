ENGİN ÖZEKİNCİ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Dünyada hipertansiyon oldukça yüksek bir risk faktörüdür. Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası. Yani her 3 kişiden birinin yüksek tansiyonu var. Daha da ilginci bu 3 kişiden biri hiçbir şekilde tedavi almıyor." dedi. Öztürk, "17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan basıncının normalin üzerinde olmasıyla hipertansiyonun ortaya çıktığını söyledi. Hipertansiyonun tedavi edilmediği takdirde "inme" ve kalp hastalıklarına yol açabileceğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Beyin damar hastalıklarında ölümlerin yüzde 40'ı hipertansiyona bağlıdır. Yani yüksek tansiyon tedavi edildiğinde kişi beyin damar hastalıklarına yakalanmayacak ve ölümler azalacaktır. Hipertansiyonun tedavisi de son derece kolay. Önce tuz kullanımını azaltmak gerekiyor. Toplum olarak yemeğin tadına bile bakmadan tuz atıyoruz. Zaten gıdaları korumak adına tuzlu olan yiyeceklere ekstra tuz atıyoruz. Bunların hepsi toplumun hipertansiyon yükünü artırıyor. Şayet kişi aldığı tedbirlerle tansiyonunu düşüremezse belli ilaçları almak için sağlık kuruluşlarına başvurarak tansiyonunun kontrol altına alınmasını kolaylaştırılabilir."

- "Her 3 kişiden birinin yüksek tansiyonu var" Öztürk, hipertansiyonun mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Halk arasında tabir edilen küçük tansiyon 90'a kadar, büyük tansiyon da 140'a kadar tolere edilebilir ancak bunun üzerinde ise artık yüksek tansiyon durumu ortaya çıkıyor. Dünyada hipertansiyon oldukça yüksek bir risk faktörü. Türkiye'de insanların yüzde 40'ı hipertansiyon hastası. Yani her 3 kişiden birinin yüksek tansiyonu var. Daha da ilginci, bu 3 kişiden biri hiçbir şekilde tedavi almıyor. Ya haberi yok ya da tedaviye bir şekilde ulaşamamış." Özellikle aile hekimlerinin muayene ettikleri hastaları tansiyon yönünden taramaları gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Hipertansiyonun kontrolü için kilonun azaltılması, günde yarım saat orta tempoyla yürümek, egzersiz yapmak, sebze ve meyve tüketmek çok önemli faktörlerdir. Çocukların yine bu kapsamda ev yemekleri ile beslenmesi ve okulların da buna göre beslenme listesi sunması gerekiyor. Okullarda hazır gıdalar yerine sebze ve meyveden oluşan gerçek yemekler tüketilmeli." diye konuştu.