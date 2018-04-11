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"Türkiye'de ortalama 150 bin Parkinson hastası var"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

UÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Özbek: "Takip biraz sıkıntılı oluyor. Doktora gelmek istemeyenler olabiliyor, bir kısım hastalarımız kabullenmek istemiyor ama ortalama 150 bin civarı Parkinson hastamız var"

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sevda Erer Özbek, Türkiye'de 150 bin Parkinson hastasının bulunduğunu söyledi.

Parkinson Hastalığı Derneği, Abdi İbrahim firmasının desteğiyle Dünya Parkinson Günü kapsamında Bursa'daki Soğanlı Botanik Park'ında etkinlik düzenledi.

Doç. Dr. Özbek, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parkinson'un bir beyin hastalığı olduğunu söyledi.

Etkinlikte hastalara Parkinson hakkında bilgiler verdiklerini anlatan Özbek, "Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak denge egzersizleri, beslenme nasıl olmalı, konuşma egzersizleri üzerine hasta ve hasta yakınlarıyla konuştuk." ifadelerini kullandı.

Özbek, Parkinson hastalığının genellikle 55-60 yaşlarından sonra görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"65 yaş sonrası her 100 kişiden en az 2-3 kişiyle karşımıza çıkabilen bir hastalık. Hareket bozukluklarıyla karakterize oluyor. En çok ellerde titreme oluyor. Sonrasında kaslarda katılık ve hareket yavaşlaması oluyor. Parkinson hastalığında erken tanı çok çok önemli. Bu 3 bulgudan birisi de olsa ek bulguları değerlendirip erken tanıyı koymak ve doktor tedavisine başlamak önemli. Hastalara tavsiyemiz, şikayetler başlar başlamaz bir hekime başvurmasıdır."

Parkinson hastalığının en büyük belirtisinin el titremesi, kaslarda katılık ve hareket yavaşlaması olduğunu vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:

"Parkinson'a 'yaşlılık hastalığı' diyebiliriz ama gençlerde de başlayabiliyor. 25-30 yaşlarına gelip ellere titreme meydana gelmesi durumunda Parkinson olabilir mi? Evet olabilir. Parkinson 50'li yaşlardan önce hatta 25'li yaşlarda da başlayabiliyor. Türkiye'de ortalama 150 bin Parkinson hastasının olduğu biliniyor. Takip biraz sıkıntılı oluyor. Doktora gelmek istemeyenler olabiliyor, bir kısım hastalarımız kabullenmek istemiyor ama ortalama 150 bin civarı Parkinson hastamız var."

UÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Jale İrdesel ile UÜ Tıp Fakültesi Uzman Diyetisyeni Elif Özkeleş de etkinlikte birer sunum yaptı.

Programda hastalara denge egzersizleri de yaptırıldı.

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Bursa parkinson

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