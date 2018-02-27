Türkiye’de yaklaşık 5-6 milyon kişi nadir hastalığın pençesinde

Prof. Dr. Leyla Tümer, ‘Dünya Nadir Hastalıklar Günü’ nedeniyle düzenlenen basın toplantısında tüm dünyada nadir hastalıklardan etkilenen yaklaşık 400 milyon hasta olduğunu, Türkiye’de ise yaklaşık 5-6 milyon kişinin bu hastalıklardan etkilendiğini söyledi.

Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Derneği tarafından Beşiktaş’ta basın toplantısı düzenlendi. Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyeleri toplantıda sık görülen nadir hastalıklarla ilgili tanı ve tedavideki gelişmeler, erken teşhisin önemi hakkında bilgiler verdiler.

“Akraba evlilikleri bu hastalıkların en önemli sebeplerinde biri”

Tüm dünyada ve Türkiye’de nadir hastalıkların çok önemli bir bölümünü kalıtsal metabolik hastalıklar oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Leyla Tümer “Yaklaşık 8 bin nadir hastalık bulunmaktadır ve bunların yaklaşık yüzde 80’i genetik kökenlidir. İlk 1 yaş içindeki ölümlerin yüzde 35’i nadir hastalıktan olmakta ve yine çocukların yüzde 30’u beş yaşını göremeden kaybedilmektedir. Nadir hastalıklar tüm dünyada genel nüfusun yüzde 7’sini etkilemekte ve yaklaşık 400 milyon hasta olduğu düşünülmektedir. Avrupa’da 30 milyon, Amerika Birleşik Devletleri’nde 25 milyon hasta bulunmaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık 5-6 milyon kişinin bu hastalıklardan etkilendiği tahmin edilmekte olup, akraba evliliklerinin sık olduğu dikkate alındığında ise bu sayının daha yüksek olduğu düşünülmektedir” dedi.