Türkiye'deki 10 hibrit ameliyathaneden biri Samsun'da

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde hibrit ameliyathane, hizmete girdi. Türkiye'deki 10 hibrit ameliyathaneden biri olan ameliyathanede, kesinin küçük olması, daha az kan kaybı, ameliyatların kısa sürmesi gibi avantajlar sağlanıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Kemal Demirağ, "Yeni ameliyathane, ameliyatlardaki riski azaltıp başarı oranını artırıyor" dedi.

Türkiye’deki 10 hibrit ameliyathaneden biri olarak hizmete başlayan ameliyathane ile ilgili bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, "Kalp damar cerrahları daha zor, daha sıkıntılı hastalarla ve daha yaşlı hastalarla karşılaşmaktadır. Bu gibi hastalara normal bildiğimiz alışılagelmiş konvansiyonel cerrahi yöntemler artık yetersiz kalmaktadır. Çünkü bu hastalar daha yüksek risk taşımaktadır. Bu hastalara daha az zarar vererek, daha hızlı ve daha çabuk bir şekilde tedavi etmek asıl amaç olarak edinilmektedir. Hibrit ameliyathane fikri de bu şekilde doğdu" dedi.