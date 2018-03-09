Türkiye’deki 26 bin eczanenin tamamı kadın sağlığı konusunda bilgilenecek

Gizem KARADAĞ, Buse ÖZEL / ANKARA, (DHA) -TÜRK Eczacıları Birliği (TEB) ve ilaç firması Bayer, kadın ve toplum sağlığı konusunda ortaklaşa bir projeye imza atarak eczacılara mobil eğitim projesi başlattı. Türkiye’deki 26 bin eczanenin tamamına ulaşılması hedeflenen proje kapsamında özellikle üreme sağlığı, aile planlaması gibi konularda eğitimler verilecek. TEB ve Bayer'in başlattığı ve Ankara'da imzalanan 'mobil eğitim projesi'nde, 26 bin eczanenin tamamına ulaşılması hedefleniyor. Projede hakkında konuşan Bayer kadın sağlığı pazarlama müdürü Pelin İçil, yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki kadınların yüzde 47’sinin modern yöntemlerle istenmeyen gebeliklere karşı korunduğunu ancak yüzde 53’ünün modern olmayan yöntemler kullandığını belirtti. İçil, modern olmayan yöntemleri kullanan her 4 kadından 1’inin istenmeyen gebelik yaşadığını ve bunların yarısının kürtaj ile gebeliği sonlandırdığını belirtti. “TÜRKİYE’DE SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI SEVİYESİ İLKOKUL 2 DÜZEYİNDE” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında düzenlenen toplantıda konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise Türkiye’de sağlık okur yazarlığı seviyesinin ilkokul 2 düzeyinde olduğunu ve okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranının erkeklerden 5 kat daha fazla olduğu ülkemizde, kadın sağlığı konusunda kolektif bir bilinç oluşmasının elzem olduğu kanaatinde olduğunu söyledi.

KADIN SAĞLIĞI AKADEMİSİ PROJESİ Çolak, kadın istihdam oranının erkek istihdam oranının yarısından daha az olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Her 10 kadından yaklaşık 4’ü yaşadığı çevrede kendini güvensiz hissediyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 buçuk milyonun üzerinde bebek dünyaya geliyor ve 2016 verilerine göre bir canlı doğuma karşılık 10 bebek ölümü düşüyor. 2016 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 doğum düştü. Gördüğünüz üzere tablo pek parlak değil. Bu noktada Bayer ile ortaklaşa geliştirdiğimiz Kadın Sağlığı Akademi projesini çok kıymetli buluyorum. Kadın sağlığı konusunda toplumumuzun bilinçlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemine inanıyorum. Eczane merkezli çalışmaların da bu alanda çok etkili olduğunu düşünüyorum.” “TÜRKİYE’DEKİ 26 BİN ECZANENİN TAMAMINA ULAŞILACAK” Eczacının en yakın sağlık danışmanı olduğunu söyleyen Çolak, Bayer ilaç firması ile kadın sağlığı konusunda eczacıların bilgilerini güncellemek, daha etkili, daha etkin bir hale getirmek ve bu güncellenen bilgiler ile eczaneye giren, danışmanlık almak isteyen kadınlara, kadın sağlığı ile ilgili katkıda bulunmak istediğini belirtti ve şunları söyledi: “Kadının kendi vücudunu tanıması, ihtiyaçlarını bilmesi ve buna göre şekillendirmesi önemli bir şey. Bu bilgiyi en iyi verebilecek unsurlar eczacılar ve eczaneler. Dolayısıyla bir bölge ayrımı yapmadan tüm Türkiye’deki 26 bin eczaneye ulaşacağız. Bu 26 bin eczanemize nasıl katkıda bulunabileceğimizi, nasıl var olan bilgilerini daha etkin kullanılabilir hale getirebileceğimizi ve bunu bir toplum, kadın yararına dönüştürebileceğimize bakıyoruz.”