Türkiye'deki organ nakli koordinatörleri sertifikalandırılıyor

Bu konuda en önemli kısıtlayıcı faktörün yeterli donör bulamamak olduğunu vurgulayan Yakupoğlu, "Organ nakli çıkarımında görev alan koordinatörlerin bir kısmı bu işlerini geçmişte usta çırak ilişkisi şeklinde öğrenmişlerdi. Bu konudaki açığı gidermek için gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde bu açığın giderilmesinde önemli rol oynuyoruz." diye konuştu.

Eğitim programının başkanlığını da yapan Prof. Dr. Yakupoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, organ yetmezliklerinin tedavisinde tercih edilen yöntemin organ nakli olduğunu söyledi.

Kamu hastanelerinde yapılan ilk sertifikalı eğitim özelliğini taşıyan ve 16 Mayıs'a kadar devam edecek program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Organ nakli çıkarımında görev alan koordinatörlerin bir kısmı bu işlerini geçmişte usta çırak ilişkisi şeklinde öğrenmişlerdi. Bu konudaki açığı gidermek için gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde bu açığın giderilmesinde önemli rol oynuyoruz." dedi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da organ ve doku nakli koordinatörlüğü sertifikalı eğitim programının sadece Sağlık Bakanlığınca düzenlendiğini belirtti.

Bu programın devlet üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen ilk program olduğuna işaret eden Kuran, Ondokuzmayıs Üniversitesinin bu konuda öncülük yaptığını aktardı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise organ naklinin çok önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Organ bağışı ve naklini artırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu yıl başından itibaren Samsun'da kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarında düzenlenen eğitimlerde yaklaşık 8 bin 500 kişiye organ bağışı ve nakli konusunda eğitim verildi. Eğitimler sırasında 159 kişi, yeni organ bağışçısı olarak sisteme kaydedildi."

Programda Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Kazak da Türkiye ve dünyada organ naklinin gelişimi konusunda bilgi verdi.

