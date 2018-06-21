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Türkiye'den Amerika'ya 'tam tıkalı damar açma' dersi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

TÜRK Kardiyolog Prof.

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI-İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Kardiyolog Prof. Dr. Ömer Göktekin, üç kalp damarı tıkalı olan 42 yaşındaki bir hastaya bir buçuk saat süren bir operasyonla stent taktı. Operasyon, Amerika'nın Orlando eyaletinde gerçekleştirilen Complex Cordiovascular Catheter Therapeutics Kongresi'nde canlı izlendi. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Göktekin tarafından gerçekleştirilen işlem Amerikalı hekimlere ders oldu. Uygulama, Orlando eyaletinde gerçekleştirilen Complex Cardiovascular Catheter Therapeutics Kongresi'nde yabancı hekimler tarafından telekonferans yoluyla canlı canlı izlendi. Üç kalp damarını nasıl açtığını bir ders şeklinde anlatan Prof. Dr. Ömer Göktekin, hekimlerin sorularını da anlık olarak cevapladı. Operasyon sonrası değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Göktekin, "42 yaşında erkek hastamızın üç damar hastalığı vardı. Bir damarı yüzde 80, diğer damarı yüzde 95 ve bir damarı ise tam tıkalıydı. Gelişen teknolojiyle birlikte biz bypasstan başka çaresi yok denen hastalara stent işlemi yapabilir hale geldik" dedi. "STENT ÇOK KONFORLU BİR İŞLEM" Prof. Dr. Göktekin, özellikle damarı tıkanmış olan genç hastalara stent işlemini önerdiklerini belirtti. İşlemi bir saat 15 dakikada tamamladıklarını ifade eden Göktekin, "Bypass cerrahisi ne kadar geç olursa o kadar hasta için iyi olur diye düşünüyorum. Biz bu işlemi ameliyat olarak adlandırmıyoruz. Çünkü hasta zaten uyanık oluyor. Biz her iki koldan girerek işlemi yapıyoruz. Hastanın 3 damarını da aynı anda açtık. Hastaya kolaylık, konfor ve işlem süresi açısından büyük avantajları var" diye konuştu. EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ SİGARA Kalp damarlarının tıkanmasındaki en önemli risk faktörünün sigara olduğunu hatırlatan Göktekin, "Sigara o kadar zararlı ki kalp hastalığına ailesel yatkınlığı olmayan bir kişi bile uzun yıllar sigara içerse eninde sonunda kalp hastası oluyor. Sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak bu riski azaltacaktır. Kalp hastalığının en önemli belirtisi ise göğüs ağrısıdır. Göğüsün ortasında başlayan ağrıya dikkat etmek gerekir. Bu ağrı bazen boğaza kadar vurabilir" dedi.

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Türkiye'den Amerika'ya 'tam tıkalı damar açma' dersiTürkiye'den Amerika'ya 'tam tıkalı damar açma' dersi
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