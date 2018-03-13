HABER

Türkiye'nin 10'uncu "hibrit" ameliyathanesi Samsun'da açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı bünyesinde hizmet verecek "hibrit" ameliyathanede aynı anda birden fazla operasyon yapılabilecek - OMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demirağ: - "Türkiye'de kullanılan en yüksek cihaz 30 kilovat gücündeydi. Bizim ameliyathanemizde kullandığımız cihaz 80 kilovat gücünde. Bu özelliğiyle cihazımız Türkiye'de tek olma özelliğini taşımaktadır"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde yapımı tamamlanan hibrit ameliyathane hizmete girdi.

OMÜ'deki hibrit ameliyathane, Türkiye'de bu özelliğe sahip 10 ameliyathaneden biri olacak.

Kalp ve damar cerrahisinde aynı anda birden fazla ameliyatın yapılabildiği hibrit ameliyathanenin, başarıyı artırarak riskleri azaltması hedefleniyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, tıp alanındaki gelişmelerin ortalama yaşam süresini artırmasıyla kalp ve damar cerrahisinde daha komplike ve yüksek riskli hastalarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu tür hastalarda alışılagelmiş yöntemlerle tedavinin yetersiz kaldığına işaret eden Demirağ, "Ameliyatların daha kısa sürmesiyle başarı artıp riskler azaltılmaktadır. Ayrıca bu hastaların ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri kısalmaktadır. Hibrit ameliyathane, yalnızca ameliyathanede veya yalnızca anjiyo laboratuvarında yapılamayacak ameliyatların yapılmasına olanak tanımaktadır." dedi.

Hibrit ameliyathanede, çok yüksek riski bulunan aort ameliyatları sırasında, aortun bir bölümünü dikişle bir bölümü de stent yerleştirilerek tedavi edebildiklerine dikkati çeken Demirağ, şunları kaydetti:

"Bu şekilde ameliyat esnasında vücutta açılan kesik küçülmekte, ameliyat süresi, yoğun bakımda yatış süresi kısalmaktadır. En önemlisi de ameliyatlardaki riski azaltıp başarı oranını artırmaktadır. Hibrit ameliyathaneye sahip açık kalp merkezi sayısı 10'a ulaşmıştır. Türkiye'de kullanılan en yüksek cihaz 30 kilovat gücündeydi. Bizim ameliyathanemizde kullandığımız cihaz 80 kilovat gücünde. Bu özelliğiyle cihazımız Türkiye'de tek olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye'deki en güçlü ve kendi sınıfında en modern cihaza sahibiz."

İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!İran'da ölen kabin memuru kardeşinin yerine uçmuş!
Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hibrit ameliyathane Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ Samsun

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OMÜ'de ‘Hibrit Ameliyathane’ hizmet vermeye başladı

OMÜ'de ‘Hibrit Ameliyathane’ hizmet vermeye başladı

Bu lens sayesinde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulmak mümkün

Bu lens sayesinde yakın ve uzak gözlüklerden kurtulmak mümkün

Tüp bebekte kilo vermek şansı artırıyor!

Tüp bebekte kilo vermek şansı artırıyor!

Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerinden 300 bin TL’lik yatırım

Vücudunuza esnekliğini geri kazandırın hastalıklardan kurtulun!

Vücudunuza esnekliğini geri kazandırın hastalıklardan kurtulun!

Reflü şikayetlerini azaltan 10 beslenme önerisi!

Reflü şikayetlerini azaltan 10 beslenme önerisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.