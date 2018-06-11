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Türkiye'nin 5. şehir hastanesinde sona doğru

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Manisa'da yapımı süren ve Türkiye'nin beşinci şehri hastanesi olarak hizmet verecek olan Manisa Şehir Hastanesi bu yıl tamamlanacak - Şehir hastanesinin yanı sıra bu yıl hizmete girecek Merkez Efendi Devlet Hastanesiyle kentin sağlık alanındaki 25 yıllık ihtiyacı karşılanmış olacak - Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici: - "Özelikle şehir hastanemiz açıldığında artık hiçbir hastamızı il dışına göndermeyeceğiz. Civar illerden de yoğun bakım hastalarını burada kabul edebileceğiz"

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Türkiye'nin beşinci şehir hastanesi olan Manisa Şehir Hastanesi, bu yıl hizmet vermeye başlayacak.

Yapımına iki yıl önce başlanan Manisa Şehir Hastanesi inşaat çalışmalarında gerçekleşme oranı yüzde 93'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce kamu-özel iş birliğinde yaptırılan ve 362 milyon liraya mal olacak hastane bu yıl tamamlanacak.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 175 milyon lira maliyetle yapılan Merkez Efendi Devlet Hastanesinin de en geç eylül ayında hizmete girmesi planlanıyor.

İki hastanenin hizmete girmesiyle kentin sağlık alanında 25 yıllık ihtiyacının karşılanmış olacağı ifade edildi.

- "Artık il dışına hasta göndermeyeceğiz"

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında başlanan şehir hastanesi yapım çalışmalarının çok hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu yıl kasım ayında bitmesi planlanan şehir hastanesinin yüklenici firma tarafından belirtilen süreden daha önce bitirilip teslim edileceğini belirten Yemenici, "Çok hummalı bir çalışma var. Bu yıl içerisinde açılacak hastanemiz Türkiye'de açılan 5. şehir hastanemiz olacak. Şehir hastanesinde 224 tek kişilik ve 96'sı çift kişilik toplam 320 hasta odası ile hizmet verecek. 122 yoğun bakımı, 19 ameliyathane ve 156 poliklinik odası toplam 558 yataklı dev bir sağlık tesisini Manisa'ya kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yemenici, şehir hastanesi ile 455 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanesinin de faaliyete geçeceğini dile getirerek, iki hastane ile Manisa'nın il dışına hasta sevk eden kent değil, dışarıdan hasta sevk alan kent konumuna geleceğini kaydetti.

İki hastanenin bölgede çok önemli hizmetler vereceğini dile getiren Yemenici, şöyle devam etti:

"Manisa büyük bir il, 1 milyon 400 bin üzerinde nüfusu var. 100 bin nüfusun üzerinde 7 tane ilçesi var. İlçelerimizdeki bu yoğunluğu yeni hastanelerimiz kaldıracak. Özelikle yoğun bakım yatağı bulma konusunda ilimiz sıkıntı çekmekteydi. İzmir başta olmak üzere civar illere, İstanbul ve Ankara'ya hastalarımızı gönderiyoruz. Özelikle şehir hastanemiz açıldığında artık hiçbir hastamızı il dışına göndermeyeceğiz. Artık diğer civar illerden de yoğun bakım hastalarını burada kabul edebileceğiz. Manisa merkezde 25 yıl boyunca bir hastane ihtiyacı olmayacak. Tabii geliştirmeler ve farklı sağlık ihtiyaçları çıkacaktır, ona göre geliştirmeler devam edecektir."

Yemenici ana branşların şehir hastanesi bünyesinde hizmet vereceğini aktararak, "Şehir hastanesinde daha çok ana branşlar olacak. Örneğin Kalp ve Damar Cerrahi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları gibi bölümler Şehir Hastanesi'nde olacak. Merkez Efendi Devlet Hastanesinde de genel branşlar olacak." ifadelerini kullandı.

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