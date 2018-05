Türkiye’nin ilk 'Alerjik Çocuk Kreşi' açıldı

İSTANBUL, (DHA)- Kartal Belediyesi eğitimde de öncü olmaya devam ediyor. Aynı zamanda doktor olan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Türkiye’de ilk kez Alerjik Çocuklar için tasarlanan kreşi “ Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi” adıyla hizmete açtı. Bu kreşle birlikte Kartal Belediyesi’nin hizmete soktuğu kreş sayısı 14’e yükseldi. Kartal Yakacık’ta açılan bu özel kreş alerjik çocuklara hizmet verecek. Ailelerin alerjik çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim edebilecekleri Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılışına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra Mevhibe İnönü’nün torunu Şişli İlçesi Belediye Başkanı Hayri İnönü, kızı Özden Toker, Kartallı Muhtarlar ve Kartallılar katıldı. Başkan Öz ve Mevhibe İnönü’nün kızı Özden Toker birer konuşma gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz konuşmasında şunları söyledi; ” Bir gün müdürüm ve başkan yardımcım kreşte alerjik bir çocuk olduğunu, o çocuk nedeniyle sıkıntı yaşayabileceğimizi ve bundan dolayı da o çocuğu yollamamız gerektiğini söyleyince şunu söyledim, 'alerjisi olan çocuğun annesinin sosyal alana katılma hakkı yok mu? Niye biz alerjik çocuklar için bir kreş yapmıyoruz', dedik ve öyle başladık. Sonra her konunun bir uzmanı var ve dünyada en pahalı şey tecrübedir. O zaman alerjik çocuklar anneleri derneği ile bu kreşi o hale getirdik” dedi. Annesini temsilen Kartallılara yaptığı konuşmada Kartal’ı çok sevdiğini belirten Özden Toker, “ Burada annemden bahsetmek çok güzel bir şey benim için, annem hakikaten çok iyi bir anneydi ve biz annemizi çok severdik sizin gibi. Hatta annemin şöyle bir hikayesi var. Bir türlü babam ağabeyim Erdal İnönü’ye en çok seni seviyorum dedirtmemiş, hep Erdal Ağabeyim ben annemi seviyorum dermiş. Ve konuşmalarında da onu İsmet İnönü’nün oğlu dedikleri zaman söz ağabeyime gelince her zaman düzeltirmiş aynı zamanda Mevhibe İnönü’nün de oğluyum diye. Annemle babam hep birbirlerine bir şey öğrettiler. Annem ve babam geleneksel olan bir Osmanlı Ailesinden geliyor, ikisi de hep birbirinden bir şeyler öğrenmişler” açıklamalarını yaptı. Kreşin, havalandırmaların filtrelerinden, sınıfların iç döşemesine, mutfakta pişirilen özel diyet yemeğinden, en az polene sahip bitkilere kadar alerjik çocukların sağlıklarını güvence altına alacak kadar her türlü donanımının düşünülerek yapıldığı belirtildi. Her ihtimale karşı kreşte sağlık ekipmanları ve sağlık görevlileri çocuklar için gün boyu hazır bulunacak.