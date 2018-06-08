Türkiye'nin ilk PKU'lu diyetisyeni gönüllü danışman oldu

DUYGU YENER - Türkiye'nin ilk fenilketonüri (PKU) hastası diyetisyen Ekinsu Usul, kendisi gibi aynı rahatsızlıkla mücadele eden hastalarına gönüllü danışmanlık hizmeti veriyor.

Doğuştan gelen kalıtsal bir hastalık olan PKU nedeniyle et ve süt ürünleri, yumurta, kuru yemiş, baklagil gibi protein içerikli birçok gıdayı tüketemeyen hastalar, yaşamları boyunca diyet yapmak zorunda kalıyor.

Mezun olduktan sonra fenilketonüri hastaları için açılan bir kafede gönüllü diyetisyenlik yapmaya başlayan Usul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeklerde topuktan alınan kanla fenilketonüri tanısının konulduğunu, kendisinin 24 yıldır bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Proteini yüksek hiçbir gıdayı tüketemediğini ve tatları hakkında hiçbir fikrinin olmadığını ifade eden Usul, et, süt, yumurta, balık, tavuk, baklagil, kuruyemiş gibi aslında insan hayatı için gerekli birçok besini tüketemediğini anlattı.

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Usul, vücudunun alması gereken protein miktarını, özel mamalar ve proteini düşük ürünlerle sağladığını belirterek, "İnsanlar, aslında bunu nasıl yaptığımızı hep merak ediyor. Tadına bakmadığım için nefsimi kontrol etmem de kolay oluyor. Kokusundan tatlarının nasıl olduğunu hissedebiliyorum. Fenilketonüri olan çocuklarda da böyledir. Tadına bakmadıkları zaman yaşamları da daha kolay olur." dedi.