Türkiye’nin pediatri uzmanları Adana’da buluştu

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bahar Pediatri Günleri, 2 gün süren konferans ve sözlü bildiriler ile gerçekleştirildi.

Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde düzenlenen 4’üncü Bahar Pediatri Günleri’ne, Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulu Temsilcisi Doç. Dr. Turgut Noyan, Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Fuat Yapar, çok sayıda pediatri uzmanının konuşmacı ve izleyici olarak katılım gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Bahar Pediatri Günleri Başkanı Prof. Dr. Aytül Noyan, 2012 yılında başlayan Bahar Pediatri günlerinin hızla büyüyerek ulusal bir toplantıya dönmesinin Başkent ailesini gururlandırdığını ve bu toplantıların her geçen gün büyümesine hız katarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmasında ülkenin çok iyi hekimlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aytül Noyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizlerin görevi iyi hekimler yetiştirip bayrağı onlara devretmek. Tıp, dünyanın her yerinde çok karışılan bir sağlık dalı. Yapılan bir araştırmaya göre sağlık sektöründe her saat dünyada binlerce makale yayınlanıyor. Tahmin edeceğiniz üzere bir insanın tıp doktoru sıfatına sahip olsa da bu kadar bilimsel makaleyi okuması ve buradan elde ettiği verileri tedavide ve teşhis de kullanması mümkün değil. Ama söz konusu yapay zeka olduğu zaman bunları takip etmek hiç de zor değil. Artık akciğer grafikleri bilgisayarlar okuya biliyor. Bir başka yapay zeka ciltteki nevüslerin zararlı olup olmadığı konusunda tavsiyelerde bulunabiliyor. Bu makineler ile yarışmamız mümkün değil. Öyleyse genç meslektaşlarım bu makineler ile yarışmadan onları kullanmalısınız. Çok çalışmalısınız. Hastaların sohbetleri ve gözlerinin tahlillerden çok daha fazlasını anlattığını unutmadan. İnsan yönünüzü geliştirerek, merhamet duygunu içinizden eksik etmeden iyi birer hekim olabileceğinizi aklınızdan çıkarmamalısınız.”

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın, bilimsel kongre ve şölen tadında olan toplantıların çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bu toplantıları yapmakta destek olan herkese teşekkür ederiz. Başkent Üniversitesi olarak 6 noktada biz pediatri hizmeti veriyoruz. Bu merkezlerimizde 60’ın üzerinde öğretim görevlisi ve hekimimiz çalışmakta. Pediatri alanında baktığımızda yılda 500 binin üzerinde hasta görülmekte bir o kadar da bunların kontörlerinin olduğunu düşünürsek 1 milyona yakın hastaya yılda hizmet veriyoruz. Bu sayı her geçen gün artmakta. İyi bir hekim olmamız için tüm pediatri bölümü olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversites’nin 25’nci yılını geride bıraktığını belirten Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu da “Üniversitemizin en önemli fonksiyonu yetiştirdiği bireyler ile hastalara ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek. Bilgi o kadar büyük bir hızla çoğalıyor ki artık buna yetişmek mümkün değil. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bilginin yarılanma ömrünün 2 yıla düşeceği öngörülüyor. Yani tıp fakültesi eğitimi sırasında bile birinci sınıfta verilen bilgilerin yarısı üçüncü sınıfa geldiği zaman geçerliliğini kaybedecek. Dolayısıyla gerçekten hepimizin doğru bilgiye çok hızlı bir şekilde özümseyip kullanıp bunları da sık sık güncellememiz gerekiyor. Bu bilimsel toplantılar bu anlamda çok büyük önem arz ediyor” dedi.

Başkent Üniversitesi olarak sağlıktaki hizmet yönüyle hem de bilimsel araştırmalardaki çalışmaları yoğun bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise şunları kaydetti:

“Türkiye’de vakıf üniversitelerin 25’nci yılına gelmesi eğitim adına önemli bir adım. 2017 yılında Başkent olarak 2.5 milyon hastaya hizmet vermişiz, 65 bin civarında cerrahi işlemler gerçekleştirmişiz ve bunların yanında birçok sayıda organ nakil yapılmakta. Sizlerin de bildiği gibi Türkiye’de Organ Nakli’nin Kurucusu ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan Kurucumuz ve Kurucu Rektör Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal. Bu anlamda 4 merkezimizde bu nakiller başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Özellikle Adana’da bulunan kemik iliği nakil merkezimiz bugün Avrupa’da akredite edilen en önemli merkezlerin başında geliyor. Bunların yanında Adana’da tüm alanlarda hekimlerimiz başarılı bir şekilde görevlerini yapıyorlar.”

Türkiye genelinden birçok pediatri uzmanının konuşmacı ve izleyici olarak katılım gösterdiği iki gün boyunca 16 oturum olarak düzenlenen 4’üncü Bahar Pediatri Günleri’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında ihtisas yapmış uzman hekimler, doğumdan itibaren ergenliğe kadar olan dönemde sıkça görülen hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.