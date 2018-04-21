İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi kapsamındaki uyum yasasına ilişkin çalışmaların tamamlandığını, önümüzdeki günlerde bunların hayata geçeceğini bildirdi. Dağ, MÜSİAD Sağlık Kurulu tarafından İzmir'de bir otelde gerçekleştirilen "Türkiye'nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli" konulu istişare toplantısında yaptığı konuşmada, sağlığın çok önemli bir alan olduğunu belirterek, 2002 yılından bu yana AK Parti Hükümeti'nin bu alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade etti. Sağlığa erişim noktasında vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderildiğini anlatan Dağ, hastanelerin fiziki yapıları ve personel sayılarında büyük iyileştirmelerin yapıldığını kaydetti. Sağlık alanında çalışmaların devam ettiğini belirten Dağ, "İlaç sanayinde artık kendi markamızı üretecek, kendi ürünümüzü üretecek bir duruma geçmemiz lazım. Bunun için de kimya alanında ve ilaç sanayi alanında çalışan iş adamlarının bu alanda ciddi anlamda bir çalışma içerisinde olması lazım. İkincisi de sağlık turizmi." dedi.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine değinen Dağ, şöyle konuştu: "Halk oylamasından sonra ne zaman nereye gitsek erken seçim konusunda sorularla karşı karşıya kaldık. Bir an önce bu hususun ülke gündeminden çıkarak önümüzde 2023-2035 hedefine ulaşması açısından hızla hareket etme durumu hasıl oldu. 16 Nisan sürecinde söyledik, yeni sistemle birlikte artık kararların daha hızlı alınacağı bir sürece girmemiz gerektiğini ve bunu yeni sistemle hayata geçireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah bunu yeni sistemde bunu çok rahat bir şekilde hayata geçirme imkanı olacak. 'Uyum yasaları hazırlanmadı, uyum yasalarında eksikler var' bunların tamamının biz şu anda çalışmasını gerçekleştirdik, bitirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah bunları da zamanla hayata geçireceğiz. Bu sayede de yeni sistemin bu ülkeye nasıl hızlı bir şekilde hareket etmesini sağladığını göstereceğiz. Özel sektördeki hızlılığı bürokrasinin de ayak uydurmasıyla çok daha güzel şeylerin ülkemizde yaşanacağına şahit olacağız."

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da devletin sağlık alanında vatandaşının doğumundan ölümüne kadar başka ülkelerde verilmeyen hizmeti verdiğini belirterek, bunun sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - İş dünyası erken seçim kararını olumlu buluyor MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, 2017 Kasım ayından bu yana her ilde farklı sektörlerde istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini, bu toplantılardan en sonuncusunu İzmir'de yaptıklarını vurguladı. Türkiye'nin sağlıkta kaydettiği aşamalar sonrası kendi vatandaşlarının taleplerini karşılamanın ötesine geçerek dünyanın bir çok noktasından hasta kabul eder bir konuma geldiğini aktaran Kuralay, "Sağlık turizmi başlığı altında değerlendirilen bu alanda Türkiye, ciddi bir potansiyel barındırıyor. Önümüzdeki süreçte, halihazırda ülkemizde verilen sağlık hizmetlerine yabancı hastalar tarafından artan güveni iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz.

Çünkü artık sağlık da ülkelerin rekabet ettiği stratejik bir alan haline gelmiştir.

Türkiye'nin elinde bulundurduğu sağlık çalışanı kalitesi ve ileri teknolojiye sahip donanımlı sağlık kuruluşlarıyla, kısa zamanda bu değişen rekabet ortamında söz sahibi ülkelerden biri olacağına inanıyoruz." dedi.