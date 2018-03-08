Tuz tüketimi böbrekleri etkiliyor

Türkiye’de kişi başı tuz tüketiminin fazla olduğuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Ayşe Şeker, tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiği için böbreklere zarar verdiğini söyledi.

Mart ayının ikinci Perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığını belirten WM Medical Park Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Ayşe Şeker, "Böbreklerimiz gerçekten çok önemli, çok önemli görevleri var ve böbrek yetmezliğinin de tüm organları etkileyen ciddi sonuçları oluyor. Böbrek yetmezliğinden bahsedersek akut ve kronik olabilir. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler içinde daha kısa sürede aniden gelişen bozukluklardır. Kronik bozukluklar daha uzun süreli, 3 aydan uzun süren böbrek çalışma bozukluklarıdır. Akut böbrek yetmezlikleri çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik böbrek yetmezliği ilerleyici ve kalıcı olabiliyor. Bu yüzden kronik böbrek yetmezliğinden korunma ve tedavisi çok önemli. Kronik böbrek yetmezliklerinin en önemli sebebi hipertansiyon ve diyabettir. Yani tansiyon ve şeker hastalığıdır. Bu ikisi beraber yüzde 60’ını oluşturuyor. Diğer böbrek yetmezliği nedenleri nefrit dediğimiz böbrek iltihapları, diğer enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar, yine böbreğin kistik hastalıkları olabilir" dedi.

Böbrek yetmezliğinden korunmak için öncelikle hipertansiyon ve diyabetten korunmak gerektiğini ifade eden Şeker, "Gerçekten sadece tansiyon ölçülmesinin bile böbrek yetmezliği gelişmesini engellediği gösterilmiş. Böreklerin süzme kapasitesi 120’nin üstündeyse normaldir. Ama bunun altına indikçe böbrek yetmezliğinin evreleri başlar. Bu süzme kapasitesi 15’in altına düştüğü zaman artık diyaliz evresidir. Yani hastaların ya diyalize girmesi gerekir ya da böbrek nakli olması gerekir. Hastalar bu evrelere girince, böbrek yetmezliği ilerlemeye başlayınca bunu durdurmak, geri döndürmek mümkün değil. Biz bunu yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.