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Tuz tüketimi böbrekleri etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 10:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de kişi başı tuz tüketiminin fazla olduğuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr.

Türkiye’de kişi başı tuz tüketiminin fazla olduğuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Dr. Ayşe Şeker, tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiği için böbreklere zarar verdiğini söyledi.
Mart ayının ikinci Perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığını belirten WM Medical Park Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Ayşe Şeker, "Böbreklerimiz gerçekten çok önemli, çok önemli görevleri var ve böbrek yetmezliğinin de tüm organları etkileyen ciddi sonuçları oluyor. Böbrek yetmezliğinden bahsedersek akut ve kronik olabilir. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler içinde daha kısa sürede aniden gelişen bozukluklardır. Kronik bozukluklar daha uzun süreli, 3 aydan uzun süren böbrek çalışma bozukluklarıdır. Akut böbrek yetmezlikleri çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik böbrek yetmezliği ilerleyici ve kalıcı olabiliyor. Bu yüzden kronik böbrek yetmezliğinden korunma ve tedavisi çok önemli. Kronik böbrek yetmezliklerinin en önemli sebebi hipertansiyon ve diyabettir. Yani tansiyon ve şeker hastalığıdır. Bu ikisi beraber yüzde 60’ını oluşturuyor. Diğer böbrek yetmezliği nedenleri nefrit dediğimiz böbrek iltihapları, diğer enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar, yine böbreğin kistik hastalıkları olabilir" dedi.
Böbrek yetmezliğinden korunmak için öncelikle hipertansiyon ve diyabetten korunmak gerektiğini ifade eden Şeker, "Gerçekten sadece tansiyon ölçülmesinin bile böbrek yetmezliği gelişmesini engellediği gösterilmiş. Böreklerin süzme kapasitesi 120’nin üstündeyse normaldir. Ama bunun altına indikçe böbrek yetmezliğinin evreleri başlar. Bu süzme kapasitesi 15’in altına düştüğü zaman artık diyaliz evresidir. Yani hastaların ya diyalize girmesi gerekir ya da böbrek nakli olması gerekir. Hastalar bu evrelere girince, böbrek yetmezliği ilerlemeye başlayınca bunu durdurmak, geri döndürmek mümkün değil. Biz bunu yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Günlük 18 gram kadar tuz tüketiyoruz, bunun olması gerekeni 5 gram"
Türkiye’de tuz tüketiminin çok fazla olduğunu belirten Şeker, "Günlük 18 gram kadar tuz tüketiyoruz, bunun olması gerekeni 5 gram. Yani üç katından fazla tuz tüketiyoruz. Bu hem fast-food alışkanlığı hem kendi evimizdeki alışkanlıklardan olabilir. Ekmek tüketimi buna neden oluyor. Bu yüzden önce tuzu kesmemiz lazım. Tuz tüketimi öncelikle tansiyonu yükseltiyor, damarlardaki basıncı artırıyor. Tansiyon yüksekliği de böbreklere zarar veriyor. Aynı zamanda böbreğin yapısına da zarar veriyor. Böbreklerimiz vücudun tuz ve su dengesini ayarlar. Yani vücudumuzda fazla su olduğu zaman onları atmamıza yardımcı olur. Yine potasyum-sodyum dediğimiz tuzların atılmasına ve gerekiyorsa da vücutta tutulmasına neden olur. Bu yüzden fazla tuz, hem tansiyonu yükseltir hem de vücutta su tutulmasına neden olur. Yani vücutta aşırı su tutulmasına ve ödem olmasına neden olur. Bu da böbreklere aşırı yük bindirir. Bu yüzden böbrek yetmezliğini hızlandırıyor" dedi.

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